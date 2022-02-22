Как работали днем и ночью, так и работаем – министры о своем графике

Самая большая ошибка – указывать на ошибки предшественников. Как работали днем и ночью, так и работаем. А давать кому-то оценку, сравнивать, как они работали, как я – на это нет времени, этого даже в мыслях нет. Я раньше не был министром, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Я просыпаюсь в 06:00 и работаю до 19:00 – 19:30. Глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев

В свою очередь глава МЧС сообщил, что и в старом, и новом правительстве работают профессионалы. Но многое, по его словам, зависит от той ситуации, которая складывается не только внутри страны, но и в мире.