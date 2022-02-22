12:30 22.02.2022
Как работали днем и ночью, так и работаем – министры о своем графике
Фото: gov.kz
Министры индустрии и инфраструктурного развития, а также чрезвычайных ситуаций в ходе пресс-конференции в правительстве рассказали, каким образом выстраивается их рабочий день, передает корреспондент Zakon.kz.
Самая большая ошибка – указывать на ошибки предшественников. Как работали днем и ночью, так и работаем. А давать кому-то оценку, сравнивать, как они работали, как я – на это нет времени, этого даже в мыслях нет. Я раньше не был министром, поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Я просыпаюсь в 06:00 и работаю до 19:00 – 19:30. Глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев
В свою очередь глава МЧС сообщил, что и в старом, и новом правительстве работают профессионалы. Но многое, по его словам, зависит от той ситуации, которая складывается не только внутри страны, но и в мире.
Предыдущему правительству приходилось работать в сложных условиях пандемии, которая тоже, наверное, повлияла на эффективность работы в том числе… Если посмотреть на видимые развивающиеся события на политической арене, конфликтную ситуацию между Российской Федерацией и Украиной, они, наверное, тоже могут каким-то образом повлиять на экономику и на политическую ситуацию при принятии решений. Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин