Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:06 22.02.2022

Трендовые профессии, которым можно обучиться онлайн

Программист Фото: pixabay
Кондитером, визажистом и даже программистом можно стать, не выходя из дома, сообщает Zakon.kz.

Благодаря интернету любое увлечение и интерес можно монетизировать. Пик популярности дистанционного образования пришелся на время пандемии. Многие люди пришли к выводу, что удаленная работа – это жизненно важная необходимость. Они начали осваивать новые профессии с целью обеспечить себе подушку безопасности. Так какие профессии на сегодняшний день можно освоить удаленно?

  • Таргетолог – специалист, который занимается рекламой в социальных сетях, выявляет целевую аудиторию и настраивает рекламу так, чтобы она привлекала потенциальных клиентов. От его работы зависит популярность марки и доход от продаж. Рынок дистанционных курсов полон предложений по обучению таргетологов.

  • Байер – это эксперт по моде и новинкам фэшн-индустрии. Его задачей является отбор вещей, которые должны пользоваться спросом у покупателей. Точку зрения байера учитывает не только хозяин магазина, но и дизайнеры и модельеры.

  • Копирайтер – специалист, работающий с текстовым контентом. Он может писать рекламные тексты, тематические статьи, вести блог, выставлять посты в социальных сетях. Копирайтеру необходимо получше изучить специфику и ориентированность компании, а также – освоить навыки грамотного изложения мыслей.

  • SMM-специалист – это тот, кто занимается продвижением бренда, компании, мероприятия в социальных сетях. А также он должен формировать имидж компании, умело подбирать фото- и видеоконтент, анализировать аудиторию и конкурентов, разрабатывать стратегию по продвижению.

  • Визажист. Красивый макияж всегда в тренде, а потому эта профессия считается одной из самых древних. Если человек обладает эстетическим чутьем и вкусом, хорошо разбирается в трендах, моде и цветовой гамме, то из него получится неплохой визажист, ведь эта профессия существует, чтобы помочь людям выглядеть стильно и изысканно.

  • Видеомонтажер – специалист, который работает с отснятым видеоматериалом. Он собирает сюжеты в одно целое, создает красивые переходы, удаляет лишнее. Эта профессия связана с новейшими технологиями и творческим замыслом. Почти в каждой компании, которая продвигает себя в социальных сетях, работают видеомонтажеры.

  • Программист. Несмотря на то, что есть целые образовательные программы по обучению представителей данной профессии, многие практикующие программисты обучились кодингу на курсах, а некоторые – просто по видеоурокам в YouTube. Программист – это, на самом деле, общее название для группы профессий, связанных с разработкой программного обеспечения.

  • Кондитер. Сладкое в моде всегда. Человек, который занимается выпечкой и оформлением десертов, может спокойно работать из дома. Необходимо лишь обучиться этому нелегкому мастерству и купить необходимую технику.

Наргиз Рахимжан
Интересное
Как отреагировал мир на решение России о признании ДНР и ЛНР
22.02.2022
Зеленский обратился к нации
22.02.2022
Как изменился курс валют к рублю после обращения Путина
22.02.2022
Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР
22.02.2022
Китай вводит санкции против США
22.02.2022
Главная Топ LIVE Все