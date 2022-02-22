Трендовые профессии, которым можно обучиться онлайн

Благодаря интернету любое увлечение и интерес можно монетизировать. Пик популярности дистанционного образования пришелся на время пандемии. Многие люди пришли к выводу, что удаленная работа – это жизненно важная необходимость. Они начали осваивать новые профессии с целью обеспечить себе подушку безопасности. Так какие профессии на сегодняшний день можно освоить удаленно?

Таргетолог – специалист, который занимается рекламой в социальных сетях, выявляет целевую аудиторию и настраивает рекламу так, чтобы она привлекала потенциальных клиентов. От его работы зависит популярность марки и доход от продаж. Рынок дистанционных курсов полон предложений по обучению таргетологов.

Байер – это эксперт по моде и новинкам фэшн-индустрии. Его задачей является отбор вещей, которые должны пользоваться спросом у покупателей. Точку зрения байера учитывает не только хозяин магазина, но и дизайнеры и модельеры.

Копирайтер – специалист, работающий с текстовым контентом. Он может писать рекламные тексты, тематические статьи, вести блог, выставлять посты в социальных сетях. Копирайтеру необходимо получше изучить специфику и ориентированность компании, а также – освоить навыки грамотного изложения мыслей.

SMM-специалист – это тот, кто занимается продвижением бренда, компании, мероприятия в социальных сетях. А также он должен формировать имидж компании, умело подбирать фото- и видеоконтент, анализировать аудиторию и конкурентов, разрабатывать стратегию по продвижению.

Визажист. Красивый макияж всегда в тренде, а потому эта профессия считается одной из самых древних. Если человек обладает эстетическим чутьем и вкусом, хорошо разбирается в трендах, моде и цветовой гамме, то из него получится неплохой визажист, ведь эта профессия существует, чтобы помочь людям выглядеть стильно и изысканно.

Видеомонтажер – специалист, который работает с отснятым видеоматериалом. Он собирает сюжеты в одно целое, создает красивые переходы, удаляет лишнее. Эта профессия связана с новейшими технологиями и творческим замыслом. Почти в каждой компании, которая продвигает себя в социальных сетях, работают видеомонтажеры.

Программист. Несмотря на то, что есть целые образовательные программы по обучению представителей данной профессии, многие практикующие программисты обучились кодингу на курсах, а некоторые – просто по видеоурокам в YouTube. Программист – это, на самом деле, общее название для группы профессий, связанных с разработкой программного обеспечения.