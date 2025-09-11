#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Общество

Где и как казахстанцы могут обучиться новой профессии бесплатно

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 12:54 Фото: gov4c.kz
Казахстанцам сегодня, 11 сентября 2025 года, напомнили о платформе профессионального обучения Skills Enbek, где некоторым востребованным профессиям можно обучиться бесплатно, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, с начала года 297,4 тыс. граждан, из которых порядка 47,5 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе Skills Enbek.

Всего на платформе зарегистрировались 827,6 тыс. казахстанцев, из которых 328,9 тыс. – в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 708,3 тыс. человек. Из 47,5 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 13,3 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Туркестанской, Кызылординской областей и Алматы и Шымкента.

Отмечается, что с момента запуска авторы опубликовали на платформе более 1000 курсов по различным направлениям, из них 340 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.

Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

В Минтруда уточнили, что наиболее востребованными курсами в августе стали "Сенің мансаптық бастамаң:

  • "Электрондық еңбек биржасын" қалай пайдалануға болады",
  • "Управление персоналом",
  • "Кассир",
  • "Страховой агент",
  • "Пішу және тігу".

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию и других.

Как напомнили в МТСЗН, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел "Онлайн обучение" на Электронной бирже труда (Enbek.kz).

В ведомстве отметили, что на платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта обеспечивающий быстрый поиск и получения ответа на интересующие вопросы.

По окончанию обучения, как пояснили в Минтруда, обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.

Курсы могут быть размещены на государственном, русском и английском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 12:54
Жители Казахстана продолжают попадаться на "работу мечты"

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект "трудоустроил" 50 тыс. казахстанцев. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Алматы придумали, как решить проблему с самокатами, хаотично брошенными на тротуарах
Общество
12:22, Сегодня
В Алматы придумали, как решить проблему с самокатами, хаотично брошенными на тротуарах
Можно ли в Парламенте поздравлять маму – мнение главы Сената
Общество
12:20, Сегодня
Можно ли в Парламенте поздравлять маму – мнение главы Сената
Railways Systems KZ – будущее машиностроения Казахстана
Общество
11:48, Сегодня
Railways Systems KZ – будущее машиностроения Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: