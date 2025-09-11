Где и как казахстанцы могут обучиться новой профессии бесплатно

Казахстанцам сегодня, 11 сентября 2025 года, напомнили о платформе профессионального обучения Skills Enbek, где некоторым востребованным профессиям можно обучиться бесплатно, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, с начала года 297,4 тыс. граждан, из которых порядка 47,5 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе Skills Enbek.

Всего на платформе зарегистрировались 827,6 тыс. казахстанцев, из которых 328,9 тыс. – в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 708,3 тыс. человек. Из 47,5 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 13,3 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Туркестанской, Кызылординской областей и Алматы и Шымкента.

Отмечается, что с момента запуска авторы опубликовали на платформе более 1000 курсов по различным направлениям, из них 340 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.

Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

В Минтруда уточнили, что наиболее востребованными курсами в августе стали "Сенің мансаптық бастамаң:

"Электрондық еңбек биржасын" қалай пайдалануға болады",

"Управление персоналом",

"Кассир",

"Страховой агент",

"Пішу және тігу".

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию и других.

Как напомнили в МТСЗН, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел "Онлайн обучение" на Электронной бирже труда (Enbek.kz).

В ведомстве отметили, что на платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта обеспечивающий быстрый поиск и получения ответа на интересующие вопросы.

По окончанию обучения, как пояснили в Минтруда, обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.

Курсы могут быть размещены на государственном, русском и английском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

