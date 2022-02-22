13:52 22.02.2022
В Казахстане отменили запрет на вывоз картофеля и моркови
Фото: pixabay
С 22 февраля 2022 года снят запрет на вывоз с территории Казахстана картофеля и моркови. Он действовал с 22 января с целью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшего 28 января 2022 года, принято решение об отмене действующего запрета на вывоз картофеля и моркови.
При этом одновременно введены количественные ограничения на вывоз картофеля в размере 144,5 тыс. тонн и картофеля семенного в размере 57,5 тыс. тонн сроком до 1 мая.
В Казахстане ввели ограничение на вывоз картофеля
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