В Казахстане отменили запрет на вывоз картофеля и моркови

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшего 28 января 2022 года, принято решение об отмене действующего запрета на вывоз картофеля и моркови.

При этом одновременно введены количественные ограничения на вывоз картофеля в размере 144,5 тыс. тонн и картофеля семенного в размере 57,5 тыс. тонн сроком до 1 мая.