В Алматы стабилизируют цены на картофель, морковь, лук и капусту

В рамках реализации механизмов по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы СПК "Алматы" заключил договор займа с одним из ТОО на закуп картофеля, моркови, лука и капусты, сообщает Zakon.kz.

Стабилизация цен на овощную продукцию будет осуществляться с 1 сентября 2024 года по 30 апреля 2025 года. Общий объем закупаемых СЗПТ достигает почти 10 тысяч тонн.

Продукция законтрактована у товаропроизводителей Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской области и будет реализована через торговую сеть "Магнум" по фиксированным сниженным розничным ценам. Торговая надбавка ритейлера при этом не превысит 10%.

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