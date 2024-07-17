Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы стабилизируют цены на картофель, морковь, лук и капусту

С сентября в Алматы начнут действовать предельные цены на овощи, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 11:33 Фото: Zakon.kz
В рамках реализации механизмов по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в городе Алматы СПК "Алматы" заключил договор займа с одним из ТОО на закуп картофеля, моркови, лука и капусты, сообщает Zakon.kz.

Стабилизация цен на овощную продукцию будет осуществляться с 1 сентября 2024 года по 30 апреля 2025 года. Общий объем закупаемых СЗПТ достигает почти 10 тысяч тонн.

Продукция законтрактована у товаропроизводителей Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской области и будет реализована через торговую сеть "Магнум" по фиксированным сниженным розничным ценам. Торговая надбавка ритейлера при этом не превысит 10%.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 11:33
Инфляция и дефляция: как менялись цены на продукты сегодня и год назад
, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 11:33

Ранее мы писали о том, в каких регионах ускорился, а где замедлился рост цен на продовольственные и другие товары.

Читайте также

В Карагандинской области расширяют географию газификации
В Карагандинской области расширяют географию газификации
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
В Алматы на ночь закроют движение на пересечении улиц Байкадамова и Гагарина
В детсадах Жетысуской области работали бывшие осужденные
В детсадах Жетысуской области работали бывшие осужденные
Константин Вноровский
Алматы акимат 2024 год Цены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: