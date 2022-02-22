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Законодательство РК
14:14 22.02.2022

Дерзкое ограбление магазина техники попало на видео в Уральске

уральск, магазин, техника, дерзкое ограбление, дп Фото: скриншот
В Уральске произошло дерзкое ограбление магазина техники. Об этом сообщили в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.
Средь бела дня молодой человек зашел в магазин сотовых телефонов и, не смущаясь продавца, разбил витрину, нагло забрал четыре мобильных телефона и скрылся с места преступления.Пресс-служба ДП ЗКО

Полицейским удалось задержать грабителя, которым оказался житель Уральска 1996 г.р.

Хозяин магазина заявил, что сумма ущерба составила 480 тыс. тенге. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 191, ч. 1 УК РК «Грабеж».Пресс-служба ДП ЗКО

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область Уральск
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