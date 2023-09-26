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Дерзкое ограбление магазина в Кокшетау попало на видео

Дерзкое ограбление магазина попало на видео в Кокшетау Фото: pixabay
Жителя Кокшетау задержали по подозрению в дерзком ограблении магазина. Мужчина вынес из торговой точки товар на полмиллиона тенге, но не учел, что все это время его снимала камера видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Акмолинской области 26 сентября, в Кокшетау задержали по подозрению в дерзком ограблении магазина ранее судимого местного жителя. Разыскать подозреваемого помогли улики, которые он оставил на месте преступления.

В полиции рассказали, что ночью злоумышленник разбил стекло камнем, пробрался в один из магазинов и вынес оттуда товар и деньги. Добычей вора стали 53 электронные сигареты и наличные – общая сумма похищенного составила 500 тысяч тенге. Благодаря тому, что преступник орудовал прямо под камерой видеонаблюдения, его удалось оперативно задержать.


"Стражи порядка выявили 26 следов рук, один след обуви, кроме того, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что магазин должен быть на особом контроле, он не был оснащен сигнализацией", – отметили в полиции.
Полицейские начали досудебное производство по ст. 188 УК РК и задержали подозреваемого – ранее судимого 41-летнего мужчину. Задержанный признался, что был пьян и не отдавал себе отчета в своих действиях. Следствие продолжается.

В августе сообщалось, что в Алматы попала на видео кража денег из банкомата.

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Акмолинская область Кокшетау
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