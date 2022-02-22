14:37 22.02.2022
Новый проект Этического кодекса госслужащих разработан в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Разработан новый проект Этического кодекса. В нем приоритет отдается формированию государственного аппарата, ориентированного на человека, сообщил на коллегии Агентства РК по делам госслужбы председатель ведомства Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Рассматриваются предложения относительно совершенствования нормативно-правовой базы в сфере государственной службы. Для госконтроля и совершенствования законодательства по вопросам этики государственных служащих разработан новый проект Этического кодекса. В нем приоритет отдается формированию государственного аппарата, ориентированного на человека, соблюдению принципа открытости.Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев
Также он сообщил, что чрезмерная регламентация управления кадрами и организации процессов на госслужбе отдает приоритет соблюдению формальных регламентов в процессе работы, а не ее результатам.
Особенно, по его словам, это касается работы служб управления персоналом многих учреждений.
Глава АДГС отметил, что в этой связи необходимо реформирование службы управления персоналом в полноценные HR-подразделения и привлечение специалистов, использующих современные технологии.
Кроме того, по словам Жазыкбаева, для рационального выполнения служащими различных служебных заданий необходимо расширение гибкого графика работы, опыта удаленной работы, использования эффективных условий в рабочем пространстве.