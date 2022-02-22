Первый центр обслуживания молодежи открыли в Акмолинской области

По данным управления внутренней политики, этот проект станет площадкой для оказания консультаций по государственным программам, направленным на поддержку молодежи, и оказания консультативной помощи по актуальным проблемам молодых людей.

Посещение центра будет совершенно бесплатным.

В ЦОМе специалисты оказывают консультации по нескольким направлениям. Самые актуальные из них – трудоустройство, приобретение жилья, получение государственных грантов. К тому же здесь имеется уголок самообслуживания с наличием всей необходимой компьютерной техники с выходом в интернет, поэтому у посетителей будет возможность самостоятельно получить государственные и другие услуги, – отметила руководитель областного молодежного ресурсного центра Мансия Есекеева.

Сегодня молодежь уже успела получить консультацию сотрудников «Отбасы банка» по открытию депозитного счета для молодежи и актуальным программам банка. Также оказана психологическая и юридическая помощь.

К слову, сразу же после открытия консультации по интересующим вопросам получили более 20 молодых людей.