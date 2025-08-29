В Мангистауской области открылся первый ПЭТ/КТ-центр в Западном Казахстане

В Актау открылся первый в Западном регионе Казахстана Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ). Новый объект создан компанией Orhun Medical при поддержке акимата Мангистауской области и Института ядерной физики Министерства энергетики РК.

Современное оборудование позволяет выявлять и подтверждать разновидность и стадию онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда болезнь еще можно остановить. Теперь жителям Мангистауской и соседних областей не нужно ехать в Алматы или Астану для прохождения ПЭТ/КТ-обследований: исследования стали доступны на месте.

Фото: Orhun Medical

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что открытие ПЭТ/КТ-центра является важным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в регионах:

"Глава государства придает большое значение развитию сферы здравоохранения. Впервые в Западном Казахстане в нашей области открывается центр раннего выявления таких заболеваний, как онкология. Теперь наши жители могут пройти здесь полноценное обследование, не выезжая далеко. Чем раньше становится доступна диагностика, тем ниже процент выявления запущенных форм заболевания. В этой связи мы хотели бы выразить благодарность правительству и Министерству здравоохранения за поддержку проекта".

Фото: Orhun Medical Генеральный директор Orhun Medical Гёненч Нихат Дирик в свою очередь отметил:

"Для организации регулярных поставок радиофармпрепаратов из Алматы был проделан большой комплекс мероприятий. С введением в будущем нового циклотрона в Алматы мы сможем увеличить потенциал до 5 тысяч обследований в год. Для нас это не просто проект – это начало программы по созданию сети центров ПЭТ/КТ по всей стране".