В Мангистауской области открылся первый ПЭТ/КТ-центр в Западном Казахстане
Фото: пресс служба Orhun Medical
В Актау открылся первый в Западном регионе Казахстана Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ). Новый объект создан компанией Orhun Medical при поддержке акимата Мангистауской области и Института ядерной физики Министерства энергетики РК.
Современное оборудование позволяет выявлять и подтверждать разновидность и стадию онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда болезнь еще можно остановить. Теперь жителям Мангистауской и соседних областей не нужно ехать в Алматы или Астану для прохождения ПЭТ/КТ-обследований: исследования стали доступны на месте.
Фото: Orhun Medical
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что открытие ПЭТ/КТ-центра является важным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в регионах:
"Глава государства придает большое значение развитию сферы здравоохранения. Впервые в Западном Казахстане в нашей области открывается центр раннего выявления таких заболеваний, как онкология. Теперь наши жители могут пройти здесь полноценное обследование, не выезжая далеко. Чем раньше становится доступна диагностика, тем ниже процент выявления запущенных форм заболевания. В этой связи мы хотели бы выразить благодарность правительству и Министерству здравоохранения за поддержку проекта".
Фото: Orhun Medical
Генеральный директор Orhun Medical Гёненч Нихат Дирик в свою очередь отметил:
"Для организации регулярных поставок радиофармпрепаратов из Алматы был проделан большой комплекс мероприятий. С введением в будущем нового циклотрона в Алматы мы сможем увеличить потенциал до 5 тысяч обследований в год. Для нас это не просто проект – это начало программы по созданию сети центров ПЭТ/КТ по всей стране".
Фото: Orhun Medical
Менеджер по реинвестиционным проектам Chevron Direct Investment Fund Джон Дорффелд добавил:
"В конце 2023 года мы совместно с Orhun Medical инвестировали 40 миллионов долларов в развитие медицинских центров в Казахстане. Мы поддерживаем проекты, которые реально меняют качество жизни людей. Запуск ПЭТ/КТ в Актау – одно из таких решений".
Фото: пресс служба Orhun Medical
Факты о проекте:
- Инвестиции: 1,3 млрд тенге.
- Мощность: до 3000 исследований в год.
- Создано 25 рабочих мест.
- Оборудование: United Imaging uMI 550.
