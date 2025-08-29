#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
537.76
627.62
6.7
Пресс-релизы

В Мангистауской области открылся первый ПЭТ/КТ-центр в Западном Казахстане

ПЭТ/КТ-центр, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 16:14 Фото: пресс служба Orhun Medical
В Актау открылся первый в Западном регионе Казахстана Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ). Новый объект создан компанией Orhun Medical при поддержке акимата Мангистауской области и Института ядерной физики Министерства энергетики РК.

Современное оборудование позволяет выявлять и подтверждать разновидность и стадию онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда болезнь еще можно остановить. Теперь жителям Мангистауской и соседних областей не нужно ехать в Алматы или Астану для прохождения ПЭТ/КТ-обследований: исследования стали доступны на месте.

Фото: Orhun Medical

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай отметил, что открытие ПЭТ/КТ-центра является важным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в регионах:

"Глава государства придает большое значение развитию сферы здравоохранения. Впервые в Западном Казахстане в нашей области открывается центр раннего выявления таких заболеваний, как онкология. Теперь наши жители могут пройти здесь полноценное обследование, не выезжая далеко. Чем раньше становится доступна диагностика, тем ниже процент выявления запущенных форм заболевания. В этой связи мы хотели бы выразить благодарность правительству и Министерству здравоохранения за поддержку проекта".

Фото: Orhun Medical

Генеральный директор Orhun Medical Гёненч Нихат Дирик в свою очередь отметил:

"Для организации регулярных поставок радиофармпрепаратов из Алматы был проделан большой комплекс мероприятий. С введением в будущем нового циклотрона в Алматы мы сможем увеличить потенциал до 5 тысяч обследований в год. Для нас это не просто проект – это начало программы по созданию сети центров ПЭТ/КТ по всей стране".

ПЭТ/КТ-центр, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 16:14

Фото: Orhun Medical

Менеджер по реинвестиционным проектам Chevron Direct Investment Fund Джон Дорффелд добавил:
"В конце 2023 года мы совместно с Orhun Medical инвестировали 40 миллионов долларов в развитие медицинских центров в Казахстане. Мы поддерживаем проекты, которые реально меняют качество жизни людей. Запуск ПЭТ/КТ в Актау – одно из таких решений".

Фото: пресс служба Orhun Medical

Факты о проекте:

  • Инвестиции: 1,3 млрд тенге.
  • Мощность: до 3000 исследований в год.
  • Создано 25 рабочих мест.
  • Оборудование: United Imaging uMI 550.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Музыкант-виртуоз Темиржан Ержанов сорвал овации в Туркестане
Пресс-релизы
13:05, Сегодня
Музыкант-виртуоз Темиржан Ержанов сорвал овации в Туркестане
Алматинские бизнесмены поддержали национальный мессенджер
Пресс-релизы
20:52, 28 августа 2025
Алматинские бизнесмены поддержали национальный мессенджер
Среда, где формируется личность – директор детсада Медцентра Управления делами президента РК о своей миссии
Пресс-релизы
18:01, 27 августа 2025
Среда, где формируется личность – директор детсада Медцентра Управления делами президента РК о своей миссии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: