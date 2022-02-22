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15:31 22.02.2022

Димаш Кудайберген восхитился выступлением российских фигуристок

реакция на выступление фигуристки Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген записал видеообращение. Певец отреагировал на выступление Анны Щербаковой под его композицию, а также отметил достойное катание Александры Трусовой и Камилы Валиевой, сообщает Zakon.kz.

В последний день Олимпийских игр – 2022 в Пекине, 20 февраля, олимпийская чемпионка Анна Щербакова представила свой показательный номер под композицию Игоря Крутого «Аве Мария» в исполнении Димаша Кудайбергена.

На странице в Instagram Димаш Кудайберген прокомментировал выступление Щербаковой.

Друзья, хочу поздравить с золотой медалью на Олимпиаде талантливейшую сестренку Анну Щербакову за прекрасную и убедительную победу. Мне приятно от того, что вы выступили на Олимпиаде под мое пение и сделали это умопомрачительно. Анечка, сестренка, желаю тебе долгой и счастливой жизни. Пусть все твои заветные мечты сбываются! Димаш Кудайберген

Также заслуженный деятель Казахстана отметил, что «спорт и искусство объединяют мир».

Вы все большие молодцы: Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Вы все достойно победили. Хоть мы и представляем разные страны, но я очень горжусь вами. Спорт и искусство объединяют мир, и вы это доказали, – заключил артист.
Анастасия Московчук
Россия Кудайберген Димаш Казахстан
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