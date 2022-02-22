Димаш Кудайберген восхитился выступлением российских фигуристок

В последний день Олимпийских игр – 2022 в Пекине, 20 февраля, олимпийская чемпионка Анна Щербакова представила свой показательный номер под композицию Игоря Крутого «Аве Мария» в исполнении Димаша Кудайбергена.

На странице в Instagram Димаш Кудайберген прокомментировал выступление Щербаковой.

Друзья, хочу поздравить с золотой медалью на Олимпиаде талантливейшую сестренку Анну Щербакову за прекрасную и убедительную победу. Мне приятно от того, что вы выступили на Олимпиаде под мое пение и сделали это умопомрачительно. Анечка, сестренка, желаю тебе долгой и счастливой жизни. Пусть все твои заветные мечты сбываются! Димаш Кудайберген

Также заслуженный деятель Казахстана отметил, что «спорт и искусство объединяют мир».

Вы все большие молодцы: Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Вы все достойно победили. Хоть мы и представляем разные страны, но я очень горжусь вами. Спорт и искусство объединяют мир, и вы это доказали, – заключил артист.