Димаш Кудайберген попросил подарить ему любовь

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген в преддверии концертов в столице записал видеообращение к подписчикам. Популярный исполнитель попросил фанатов выучить текст одной из его песен, сообщает Zakon.kz.

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