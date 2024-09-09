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Димаш Кудайберген попросил подарить ему любовь

Димаш Кудайберген попросил подарить ему любовь, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:10 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген в преддверии концертов в столице записал видеообращение к подписчикам. Популярный исполнитель попросил фанатов выучить текст одной из его песен, сообщает Zakon.kz.

Публикацию артист разместил 9 сентября на странице в Instagram.

"До концерта осталось четыре дня. Повторяйте за мной песню "Give Me Love" ("Подари мне любовь"), исполним ее все вместе".Димаш Кудайберген

Комментаторы единогласно отметили, что считают минуты до встречи с кумиром и знают его песни наизусть.

29 августа Кудайберген посвятил трогательный пост своей сестренке. Публикация в Instagram артиста приурочена к 23-летию Раушан.

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