Утверждены правила выплат нуждающимся казахстанцам за аренду жилья

Получатель выплаты – гражданин, нуждающийся в жилище и состоящий на учете в Единой республиканской электронной базе очередников и арендующий жилище в частном жилищном фонде по месту постановки на учет.

Правила предусматривают, что выплаты за счет бюджетных средств за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, составят 50% от общей суммы, остальные 50% оплачиваются самостоятельно.

При этом 50% выплаты за счет бюджетных средств составляют расходы: 80% из республиканского бюджета и 20% из местного бюджета.

Размер стоимости 1 кв. м аренды жилища рассчитывается на основе ежегодного уровня МРП к коэффициентам области, городов республиканского значения и столицы.

Указывается, что стоимость 1 кв. м аренды жилища пересчитывается ежегодно и действует с января по декабрь соответствующего календарного года.

Выплаты направляются через АО «Отбасы банк».

Основные требования, предъявляемые к обратившемуся за выплатой:

гражданство РК; наличие совокупного дохода семьи (гражданина) за последние шесть месяцев на каждого члена семьи не более 1-кратной величины прожиточного минимума; подтверждение постановки на учет в качестве нуждающегося в жилище и статуса нуждающегося в жилище.

Допустимые площади арендуемого жилища в зависимости от состава семьи:

не более 40 кв. м – для семей численностью от одного до трех членов семьи;

не более 60 кв. м – для семей численностью от четырех до пяти членов семьи;

не более 80 кв. м – для семей численностью шесть и более членов семьи.

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 4 марта 2022 года.