Ослабление рубля давит на тенге — Нацбанк РК

На фоне дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины и возросших геополитических рисков волатильность на финансовых рынках резко возросла. Ожидание ужесточения антироссийских санкций и дальнейший выход глобальных инвесторов из российских активов оказывает давление на российский рубль. Алия Молдабекова

По словам эксперта, «за последние сутки ослабление рубля составило более чем 4%».

Преодолев отметку в 80, на данный момент рубль торгуется на уровне 80,5 рубля за доллар. Индекс российских акций MOEX снизился на 10,5% за вчерашний день и сегодня после открытия упал почти на 5%. Алия Молдабекова

Зампредседателя Нацбанка отметила, что мировые финансовые рынки остро отреагировали на повышение неопределенности дальнейшего развития ситуации: индекс EURO STOXX снизился на 2,17%; индекс DAX – на 2,07%; цена золота выросла до 1906 долларов за унцию.

Учитывая ситуацию на рынке ключевого торгового партнера, которая влияет на все мировые и локальные рынки, риски для казахстанского финансового рынка также возросли. Ослабление рубля оказывает давление на тенге. С открытия сегодня тенге ослаб на 2,6%: с 426,5 до 437,80 тенге за доллар. Алия Молдабекова

Также замглавы Нацбанка отметила, что «поддержку тенге оказывают продажи экспортеров на фоне февральской налоговой недели и высокая цена на нефть, которая держится в диапазоне 92-97 долларов за баррель и достигала в отдельные моменты отметки 98-99».

На фоне резко возросшей волатильности во избежание дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке Национальный банк в ходе сегодняшних торгов проводит незначительные валютные интервенции. На данный момент их объем составляет 33 млн долларов США при общем объеме торгов 155 млн долларов, что составляет около 20% от всех торгов. Алия Молдабекова

Вместе с тем Алия Молдабекова сообщила, что «Национальный банк остается приверженным принципам плавающего обменного курса».

Мы внимательно отслеживаем ситуацию на финансовых рынках, в частности развитие событий по ситуации с Украиной. Дальнейшая динамика рынков во многом зависит от характера и глубины санкций и их влияния на экономику РФ. Алия Молдабекова