ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе с Россией

Народный совет самопровозглашенной Донецкой Народной Республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР.

По информации РИА Новости, соответствующее решение единогласно поддержали все 87 присутствующих на заседании депутатов.

Народный совет самопровозглашенной Луганской Народной Республики также единогласно принял закон о ратификации Договора о дружбе с Россией. За проголосовали все присутствующие в зале 46 парламентариев.