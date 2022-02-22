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Законодательство РК
16:48 22.02.2022

ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе с Россией

сотрудничество Фото: gov.kz
Парламенты самопровозглашенных ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, передает Zakon.kz.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой Народной Республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР.

По информации РИА Новости, соответствующее решение единогласно поддержали все 87 присутствующих на заседании депутатов.

Народный совет самопровозглашенной Луганской Народной Республики также единогласно принял закон о ратификации Договора о дружбе с Россией. За проголосовали все присутствующие в зале 46 парламентариев.

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