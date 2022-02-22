88-летняя актриса Татьяна Доронина госпитализирована

88-летнюю артистку госпитализировали давно, у нее положительный тест на ковид. Состояние Татьяны Васильевны осложняется сопутствующими заболеваниями. Пациентка эмоционально нестабильна, поэтому врачи применяют седатирующие препараты, – отмечено в сообщении Telegram-канала Mash.

Утверждается, что легкие актрисы поражены на 20% справа и на 16% слева, однако по компьютерной томографии отмечается положительная динамика — предыдущая КТ выявляла более высокую степень поражения.

Татьяна Доронина снялась в таких картинах, как «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха», «Старшая сестра» и других. Работала художественным руководителем МХАТа имени Горького с 1987 по 2018 год.