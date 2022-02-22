16:52 22.02.2022
88-летняя актриса Татьяна Доронина госпитализирована
Фото: kino-teatr.ru
Советская и российская актриса Татьяна Доронина госпитализирована с коронавирусом, сообщает Zakon.kz.
88-летнюю артистку госпитализировали давно, у нее положительный тест на ковид. Состояние Татьяны Васильевны осложняется сопутствующими заболеваниями. Пациентка эмоционально нестабильна, поэтому врачи применяют седатирующие препараты, – отмечено в сообщении Telegram-канала Mash.
Утверждается, что легкие актрисы поражены на 20% справа и на 16% слева, однако по компьютерной томографии отмечается положительная динамика — предыдущая КТ выявляла более высокую степень поражения.
Татьяна Доронина снялась в таких картинах, как «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха», «Старшая сестра» и других. Работала художественным руководителем МХАТа имени Горького с 1987 по 2018 год.