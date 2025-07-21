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Мир

Скончалась актриса из "Служебного романа" Татьяна Егорова

умерла Татьяна Егорова, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 22:44 Фото: Telegram/Союз кинематографистов России
В возрасте 81 года умерла советская и российская актриса театра и кино Татьяна Егорова, сообщает Zakon.kz.

Как написала пресс-служба Союза кинематографистов России в Telegram, артистка долго болела.

"Друзья, коллеги отмечают Татьяну Николаевну как талантливую, красивую актрису театра и кино, доброжелательного друга с хорошим чувством юмора. Светлая память!" – говорится в публикации.

Егорова была членом Союза кинематографистов, снялась в десятках фильмов, в том числе "Служебный роман", "Безумный день, или Женитьба Фигаро" и "Журавль в небе". Также в течение многих лет артистка служила в Театре сатиры, где сыграла множество заметных ролей.

Также артистка написала несколько книг, в частности, нашумевшую "Андрей Миронов и я", в которой Егорова поделилась историей непростых взаимоотношений со знаменитым актером.

Ранее сообщалось, что умер казахстанский актер Кайрат Кемалов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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