Скончалась актриса из "Служебного романа" Татьяна Егорова

В возрасте 81 года умерла советская и российская актриса театра и кино Татьяна Егорова, сообщает Zakon.kz.

Как написала пресс-служба Союза кинематографистов России в Telegram, артистка долго болела.

"Друзья, коллеги отмечают Татьяну Николаевну как талантливую, красивую актрису театра и кино, доброжелательного друга с хорошим чувством юмора. Светлая память!" – говорится в публикации.

Егорова была членом Союза кинематографистов, снялась в десятках фильмов, в том числе "Служебный роман", "Безумный день, или Женитьба Фигаро" и "Журавль в небе". Также в течение многих лет артистка служила в Театре сатиры, где сыграла множество заметных ролей.

Также артистка написала несколько книг, в частности, нашумевшую "Андрей Миронов и я", в которой Егорова поделилась историей непростых взаимоотношений со знаменитым актером.

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