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18:18 22.02.2022

Германия решила остановить сертификацию «Северного потока – 2»

«Северный поток - 2» Фото: gazprom.ru
Власти Германии решили остановить процесс сертификации российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил канцлер Олаф Шольц, передает Zakon.kz.

По информации ТАСС, канцлер Олаф Шольц попросил Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности.

Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока – 2». Я попросил Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить. Олаф Шольц

По его словам, без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен. Признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий для РФ.

Президент России принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения 21 февраля к россиянам.

Мировые политики резко отреагировали на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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