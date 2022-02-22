Германия решила остановить сертификацию «Северного потока – 2»

По информации ТАСС, канцлер Олаф Шольц попросил Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности.

Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока – 2». Я попросил Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить. Олаф Шольц

По его словам, без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен. Признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий для РФ.

Президент России принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения 21 февраля к россиянам.

Мировые политики резко отреагировали на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.