На педофилов и условно осужденных в Караганде наденут электронные браслеты

Как уточняется, нововведение будет действовать с 1 марта.

На основании сведений, характеризующих личность осужденного при постановке его на персональный учет или в период исполнения наказания, формируется список лиц, в отношении которых будут применяться электронные средства слежения. При этом в отношении осужденного к ограничению свободы, имеющему взыскание в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы лишением свободы, принимается решение о применении электронных средств слежения сроком на один год, а в отношении условно осужденного – на срок, продленный постановлением суда пробационного контроля. Пресс-служба ДУИС по Карагандинской области

Отмечается, что устройства устанавливаются службой пробации. Осужденных заранее предупреждают об ответственности за порчу оборудования.