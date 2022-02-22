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Законодательство РК
20:09 22.02.2022

На педофилов и условно осужденных в Караганде наденут электронные браслеты

осужденные Фото: polisia.kz
Пресс-служба Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области сообщила о том, что при помощи электронных браслетов будут следить за склонными к уклонению подучетными лицами и педофилами, передает Zakon.kz.

Как уточняется, нововведение будет действовать с 1 марта.

На основании сведений, характеризующих личность осужденного при постановке его на персональный учет или в период исполнения наказания, формируется список лиц, в отношении которых будут применяться электронные средства слежения. При этом в отношении осужденного к ограничению свободы, имеющему взыскание в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы лишением свободы, принимается решение о применении электронных средств слежения сроком на один год, а в отношении условно осужденного – на срок, продленный постановлением суда пробационного контроля. Пресс-служба ДУИС по Карагандинской области

Отмечается, что устройства устанавливаются службой пробации. Осужденных заранее предупреждают об ответственности за порчу оборудования.

Елена Беляева
Карагандинская область
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