Сколько в Казахстане тратят на аренду электронных браслетов

Заместитель председателя Комитета уголовно-исправительной системы Жанибек Баймаганбетов на брифинге в СЦК 18 июля 2024 года рассказал, почему электронные браслеты для пробации выгоднее арендовать, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что уголовно-исполнительная система проводит масштабную работу по внедрению цифровых проектов в повседневной деятельности. Одним из таких решений является внедрение электронных средств слежения.

"Служба пробации вправе применять электронные средства в отношении лиц, осужденных к ограничению свободы и условно, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Браслеты позволяют осуществлять постоянный дистанционный контроль, усиливать надзор за осужденными, оказывать профилактический эффект, предупреждая повторные преступления", – заявил спикер.

По его словам, проект впервые реализован по сервисной модели путем приобретения услуги у поставщика по их аренде с соблюдением всех требований.

"Проведенный предварительный расчет и анализ показал, что аренда эффективнее, нежели закуп оборудования, так как с учетом экономических показателей разница затрачиваемых средств на закуп превышает сумму аренды в разы. Мы изучили международный опыт таких стран, как США, Великобритания, Россия. Он показывает, что возможны убытки, связанные с закупом браслетов. Они сопряжены с такими явлениями, как заводской брак, повреждение элементов браслета, на которые не распространяется гарантийное обслуживание, и так далее", – добавил Баймаганбетов.

По его словам, в настоящее время по стране внедрено более 2500 электронных браслетов.

"Перед запуском этого проекта мы направили официальный запрос всем компаниям на территории Казахстана, которые занимаются производством технологических средств. Согласно ответу, минимальная стоимость одной единицы браслета обходилась в 150 тыс. тенге без каких-либо дополнительных затрат. Одевая браслет, мы еще терпим определенные затраты по обеспечению канала связи – он должен быть защищенным и не может быть в открытом доступе. Суммируя эти данные, мы привели расчеты, что сейчас та сумма, по которой мы арендуем, – 14 800 тенге в месяц, намного эффективнее, чем закупать эти браслеты", – резюмировал спикер.

Отмечается, что на учете службы пробации состоит свыше 23 тыс. лиц к ограничению свободы и условно осужденных. Для обеспечения контроля за подучетным контингентом комитетом вводятся в эксплуатацию 2562 электронных браслета. Из них уже применяются 147 браслетов.



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