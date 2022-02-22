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Законодательство РК
20:54 22.02.2022

Новое постановление о карантинных мерах подписано в столице

столица Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление, передает Zakon.kz.

Согласно документу, жителям и гостям города для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте Ashyq, необходимо использовать мобильное приложение Ashyq. Кроме того, при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Контроль за проведением вакцинации и ревакцинации среди населения города будет усилен.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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