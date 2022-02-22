Борщ разжижает кровь и помогает после отравления – санврачи

По мнению экспертов, благодаря большому количеству овощных ингредиентов в в этих супах есть и витамины группы В, С и К, и аминокислоты, и минеральные соли. Также в них содержатся разнообразные ферменты и достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Как отмечается, больше всего белков в тех супах, что сварены на мясном бульоне. Санитарные врачи обращают внимание, что порция супа на таком бульоне способа зарядить энергией на несколько часов. Но чтобы бульон не содержал в себе никаких вредных примесей, специалисты советуют первый бульон сливать, а во второй класть цельную луковицу. Она впитает в себя оставшиеся вредные вещества. Эту луковицу потом следует выкинуть.

Не исключают эксперты и пользу супов на овощных бульонах. В них немного калорий, поэтому вегетарианские щи и борщ можно смело есть при похудании, они помогают сбросить вес. Также эти блюда могут быть включены в состав диетического питания.

Уточняется, что щи и борщ способны разжижать кровь, а также активизируют процессы пищеварения. Они способны очищать организм от токсинов, а овощи, которые содержатся в супах, играют роль сорбентов. Поэтому эти блюда можно есть, когда организм восстанавливается после отравления.

А чтобы борщи не казались кислыми, санврачи советуют добавлять в качестве нейтрализатора ложку сметаны, тем более, что вкусовые свойства супа от этого только выиграют.