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22:49 22.02.2022

Борщ разжижает кровь и помогает после отравления – санврачи

суп Фото: pixabay
В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу перечислили, как щи и борщ влияют на здоровье, передает Zakon.kz.

По мнению экспертов, благодаря большому количеству овощных ингредиентов в в этих супах есть и витамины группы В, С и К, и аминокислоты, и минеральные соли. Также в них содержатся разнообразные ферменты и достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Как отмечается, больше всего белков в тех супах, что сварены на мясном бульоне. Санитарные врачи обращают внимание, что порция супа на таком бульоне способа зарядить энергией на несколько часов. Но чтобы бульон не содержал в себе никаких вредных примесей, специалисты советуют первый бульон сливать, а во второй класть цельную луковицу. Она впитает в себя оставшиеся вредные вещества. Эту луковицу потом следует выкинуть.

Не исключают эксперты и пользу супов на овощных бульонах. В них немного калорий, поэтому вегетарианские щи и борщ можно смело есть при похудании, они помогают сбросить вес. Также эти блюда могут быть включены в состав диетического питания.

Уточняется, что щи и борщ способны разжижать кровь, а также активизируют процессы пищеварения. Они способны очищать организм от токсинов, а овощи, которые содержатся в супах, играют роль сорбентов. Поэтому эти блюда можно есть, когда организм восстанавливается после отравления.

А чтобы борщи не казались кислыми, санврачи советуют добавлять в качестве нейтрализатора ложку сметаны, тем более, что вкусовые свойства супа от этого только выиграют.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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