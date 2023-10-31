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Специалисты перечислили пять специй, которые стоит есть каждый день

Специалисты перечислили пять специй, которые стоит есть каждый день Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали чем полезны специи и как они влияют на наше здоровье, сообщает Zakon.kz

Специалисты рекомендуют не обходить стороной такие специи, как:

Куркума

Благодаря куркумину, специя может работать как антиоксидант, помогать в борьбе с воспалительными процессами и улучшать работу мозга.

Корица

В корице много полезных веществ: эвгенол, имеющий антисептические свойства, и циннамаль, работающий как антидепрессивное и противотревожное ароматерапевтическое средство. Помогает минимизировать вред от еды с высоким содержанием жира, уменьшает количество «плохого» холестерина и понижает артериальное давление.

Имбирь

Чаще всего корень имбиря используют как противопростудное средство. Помимо этого, имбирь улучшает пищеварение, помогает снизить уровень сахара в крови, стимулирует выработку ферментов, отвечающих за расщепление жира. Имбирь также разжижает кровь и снижает давление.

Чеснок

Чеснок укрепляет иммунную систему, уменьшает количество «плохого» холестерина и увеличивает уровень «хорошего», помогает снизить артериальное давление и помогает работе печени. Полезен для нормализации работы нервной системы и при умственных нагрузках, а также улучшает усвояемость пищи и ускоряет обменные процессы.

Перец чили

Регулярное употребление острого перца чили помогает жить дольше. Предположительно дело в капсаицине. Это вещество со жгучим вкусом, которое обладает свойством улучшать метаболизм, влиять на липидный профиль и уровень холестерина в крови, а также на воспалительные процессы.

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Елена Вебер
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