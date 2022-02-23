Япония ввела санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил о введении санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской республик, сообщает РИА Новости.

Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране. Далее мы примем решение по деталям этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры. Фумио Кисида

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После признания ряд западных стран, включая США, заявили о введении новых санкций.