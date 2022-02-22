Санкции против пяти российских банков ввела Великобритания

Как пишет ТАСС, санкции также коснутся трех известных в России и за рубежом предпринимателей – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела, – заявил Джонсон.

Джонсон считает, что на территории ДНР и ЛНР есть российские военные и это является «вторжением».

Президент России принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам 21 февраля.

Мировые политики резко отреагировали на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.