19:11 22.02.2022
Санкции против пяти российских банков ввела Великобритания
Фото: Instargam/borisjohnsonuk
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил о том, что под британские рестрикции подпадут следующие банки: «Россия», Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк, Генбанк и Черноморский банк развития, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, санкции также коснутся трех известных в России и за рубежом предпринимателей – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела, – заявил Джонсон.
Джонсон считает, что на территории ДНР и ЛНР есть российские военные и это является «вторжением».
Президент России принял решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в ходе своего обращения к россиянам 21 февраля.
Мировые политики резко отреагировали на признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.