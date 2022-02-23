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10:20 23.02.2022

После скандала назначили нового начальника МПС Шымкента

Улугбек Мылтыков Фото: instagram/police_shymkent
Начальником Управления местной полицейской службы Департамента полиции Шымкента назначен Улугбек Мылтыков, передает Zakon.kz.

Улугбек Мылтыков родился в 1975 году в Шымкенте. В органах внутренних дел работает с 1996 года. Трудился на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 года возглавлял Управление местной полицейской службы Департамента полиции Туркестанской области.

Напомним, экс-глава Управления местной полицейской службы Шымкента Мухтар Бухарбаев лишился должности из-за скандала. В социальных сетях появилось видеообращение командира роты ДП Шымкента. На нем полицейский обращается к президенту Казахстана и министру внутренних дел. Автор отмечает, что Мухтар Бухарбаев заставлял его покупать дорогие вещи. К примеру, мебель и оборудование. Позже стало известно, что в отношении Мухтара Бухарбаева проводится расследование.

Анастасия Стативкина
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