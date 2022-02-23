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Законодательство РК
10:32 23.02.2022

Мошенники атакуют: в Казахстане резко выросло количество афер с платежными картами

мошенничество Фото: pixabay
Количество уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платежных карт по Казахстану за последние два года многократно превосходит показатели прошлых лет, сообщает Zakon.kz.

Аналитики отмечают, что, если ранее карточки использовались казахстанцами исключительно для снятия денежных средств, то сейчас незаменимый «пластик» стал основным способом оплаты товаров и услуг как офлайн, так и в онлайн-формате.

По итогам 2021 года объем безналичных платежей в Казахстане достиг колоссальных 73,1 трлн тенге, увеличившись более чем вдвое за год.

При этом еще в 2015 и 2016 годах показатель составлял всего 1 трлн и 1,6 трлн тг соответственно. Количество безналичных транзакций, в свою очередь, за пять лет выросло в 52 раза — со 121 млн до 6,3 млрд транзакций, - отмечено в сообщении Finprom.kz.

И как следует, на быстрорастущем рынке активизировались мошенники.

Так, за 2021 и 2020 годы количество уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платежных карт составило 353 и 468 случаев соответственно, в то время как в 2018 и 2019 годах было зарегистрировано всего 66 и 33 случая, - уточнили эксперты.

Кроме того, в целом в Казахстане по итогам 2021 года было зарегистрировано 26,7 тыс. кибератак — на 11,2% больше по сравнению с 2020 годом.

Наиболее распространенные — вредоносное программное обеспечение, ботнеты, фишинг и прочие. С помощью кибератак злоумышленники выманивают и крадут данные либо вынуждают людей обманным способом эти данные раскрыть.

Исследователи подчеркивают, если быть внимательными и следовать правилам использования платежных карт, у злоумышленников не будет возможности получить доступ к данным и средствам пользователей.

Анастасия Московчук
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