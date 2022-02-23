Мошенники атакуют: в Казахстане резко выросло количество афер с платежными картами

Аналитики отмечают, что, если ранее карточки использовались казахстанцами исключительно для снятия денежных средств, то сейчас незаменимый «пластик» стал основным способом оплаты товаров и услуг как офлайн, так и в онлайн-формате.

По итогам 2021 года объем безналичных платежей в Казахстане достиг колоссальных 73,1 трлн тенге, увеличившись более чем вдвое за год.

При этом еще в 2015 и 2016 годах показатель составлял всего 1 трлн и 1,6 трлн тг соответственно. Количество безналичных транзакций, в свою очередь, за пять лет выросло в 52 раза — со 121 млн до 6,3 млрд транзакций, - отмечено в сообщении Finprom.kz.

И как следует, на быстрорастущем рынке активизировались мошенники.

Так, за 2021 и 2020 годы количество уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платежных карт составило 353 и 468 случаев соответственно, в то время как в 2018 и 2019 годах было зарегистрировано всего 66 и 33 случая, - уточнили эксперты.

Кроме того, в целом в Казахстане по итогам 2021 года было зарегистрировано 26,7 тыс. кибератак — на 11,2% больше по сравнению с 2020 годом.

Наиболее распространенные — вредоносное программное обеспечение, ботнеты, фишинг и прочие. С помощью кибератак злоумышленники выманивают и крадут данные либо вынуждают людей обманным способом эти данные раскрыть.

Исследователи подчеркивают, если быть внимательными и следовать правилам использования платежных карт, у злоумышленников не будет возможности получить доступ к данным и средствам пользователей.