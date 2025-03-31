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Финансы

В Казахстане сократилось количество платежных карт

платежные карты, переводы, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 17:26 Фото: freepik
Как изменилось количество платежных карт в обращении, и насколько вырос объем различных операций с карточками, в материале Zakon.kz.

Согласно данным Нацбанка РК на 1 марта 2025 года в обращении находилось 81 млн платежных карточек. Наиболее распространенными были дебетные карточки, их доля 81,4%, доля кредитных карточек – 15,6%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходилось 2,9%.

За месяц общее количество платежных карточек сократилось на 3,12% (с 83,6 млн на 1 февраля 2025 года). 

При этом в феврале 2025 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 15,4 трлн тенге, это на 3,3% больше, чем месяцем ранее. Однако количество операций незначительно снизилось до 1 млрд транзакций.

"При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество безналичных транзакций выросло на 13,7% и достигли 1 млрд операций, объем вырос на 21,4%, достигнув 13,4 трлн. тенге".Национальный банк РК

Основная доля безналичных операций совершалась посредством интернета/мобильного банкинга (79,8% и 89,3% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (20,1% и 10,3% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег).

Отмечается, что держателями платежных карточек было проведено 18,3 млн операций по снятию наличных денег на сумму 2 трлн тенге. Таким образом, количество операций по сравнению с январем 2025 года выросло на 4%, а сумма на 5,3%. 

В то же время, снижение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с февралем 2024 года составило 5,8%, а увеличение объема операций составило 7,7%.

Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,2% и 86% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).

О том, какой способ оплаты стал набирать все большую популярность среди казахстанцев в 2024 году, мы сообщали в этой статье

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Ольга Кудряшова
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