Нарушитель ПДД спровоцировал массовое ДТП в Алматы

В комментарии к видео указано, что в результате происходящего произошло массовое ДТП.

Местная полицейская служба подключила подразделение розыска. Личность установлена. Каждый из участников этого видео будет привлечен к ответственности. Пресс-служба ДП Алматы

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!