10:36 23.02.2022
Нарушитель ПДД спровоцировал массовое ДТП в Алматы
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео, где автомобиль нарушает правила дорожного движения на ул. Саина в Алматы, передает Zakon.kz.
В комментарии к видео указано, что в результате происходящего произошло массовое ДТП.
Местная полицейская служба подключила подразделение розыска. Личность установлена. Каждый из участников этого видео будет привлечен к ответственности. Пресс-служба ДП Алматы
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!