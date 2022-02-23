Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:36 23.02.2022

Нарушитель ПДД спровоцировал массовое ДТП в Алматы

полицейская машина Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео, где автомобиль нарушает правила дорожного движения на ул. Саина в Алматы, передает Zakon.kz.

В комментарии к видео указано, что в результате происходящего произошло массовое ДТП.

Местная полицейская служба подключила подразделение розыска. Личность установлена. Каждый из участников этого видео будет привлечен к ответственности. Пресс-служба ДП Алматы

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Анастасия Стативкина
Алматы
Обещание покончить с фаворитизмом будет выполнено в полной мере – Токаев
22.02.2022
Токаев провел оперативное совещание Совбеза в связи с ситуацией в Украине
22.02.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 14 по 20 февраля
22.02.2022
Токаев и Путин поговорили о ситуации вокруг Украины
22.02.2022
Риски для тенге: эксперты рассказали о влиянии рубля на казахстанскую валюту
22.02.2022
Главная Топ LIVE Все