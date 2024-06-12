В Казнете осудили алматинских выпускников за "беспредел на дороге"

В социальной сети распространилось видео, где по Алматы ездила группа молодых людей на пяти-шести автомобилях. Парни активно нарушали правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что они высунулись из окон машины и проехали по улицам города. По словам очевидцев, нарушители "перекрывали дорогу и устраивали беспредел".

Пользователи Сети осудили такое поведение молодых людей:

– Ну и в чем крутость? Если все равно на свою жизнь, так кто давал права подвергать чужую опасности? – Пусть гоняют по степи, где нет других машин. Или им нужны зрители? – Машины на штрафстоянку. Родителей привлечь к штрафу.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в полицию.

"По данному факту ведется проверка. Нарушители ПДД непременно будут привлечены к ответственности. К ним будут приняты меры в соответствии с законодательством РК". Пресс-служба ДП города Алматы

Вместе с тем полицейские напоминают, что подобное поведение на дорогах непозволительно и создает реальную угрозу другим участникам движения.

"Такие факты будут пресекаться. Призываем родителей в период окончания школы контролировать поведение своих детей", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что микроавтобус перевернулся на трассе Алматы – Хоргос. В аварии погибли четыре человека.