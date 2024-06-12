В Казнете осудили алматинских выпускников за "беспредел на дороге"
На кадрах видно, что они высунулись из окон машины и проехали по улицам города. По словам очевидцев, нарушители "перекрывали дорогу и устраивали беспредел".
Пользователи Сети осудили такое поведение молодых людей:
– Ну и в чем крутость? Если все равно на свою жизнь, так кто давал права подвергать чужую опасности?
– Пусть гоняют по степи, где нет других машин. Или им нужны зрители?
– Машины на штрафстоянку. Родителей привлечь к штрафу.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в полицию.
"По данному факту ведется проверка. Нарушители ПДД непременно будут привлечены к ответственности. К ним будут приняты меры в соответствии с законодательством РК". Пресс-служба ДП города Алматы
Вместе с тем полицейские напоминают, что подобное поведение на дорогах непозволительно и создает реальную угрозу другим участникам движения.
"Такие факты будут пресекаться. Призываем родителей в период окончания школы контролировать поведение своих детей", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что микроавтобус перевернулся на трассе Алматы – Хоргос. В аварии погибли четыре человека.