Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал домашнего турнира ITF «Forte 60 Women’s»

Первый сет выдался напряженным: соперницы брали свои подачи и никто не хотел сдаваться. Исход партии решил один брейк – 7:5 в пользу казахстанско-польского дуэта.

Во втором игровом отрезке все было более предсказуемо. Жибек и Мартина действовали стабильно в нужных моментах и уверенно взяли верх – 6:2.

Куламбаева и Кубка встретятся в четвертьфинале с представительницами Узбекистана – Нигиной Абдраимовой и Акгуль Аманмурадовой, которые в трех сетах переиграли россиянок Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову.

Чисто казахстанская пара – уроженка Кокшетау Екатерина Дмитриченко и воспитанница школы тенниса Шымкента Гозаль Айнитдинова – играла против дуэта Екатерины Макаровой из России и чешки Линды Носковой.

На старте первой партии нашим девушкам удалось захватить инициативу и сделать брейк, далее соперницы вернули потерянную подачу и сравняли счет – 3:3. Но Дмитриченко и Айнитдинова, показав зрелищную игру, все-таки сломили сопротивление соперниц и оставили первую партию за собой – 6:4.

Во втором сете произошла зеркальная ситуация. Макарова и Носкова с первого розыгрыша пошли в атаку и уже на старте партии сделали брейк. Екатерина и Линда не оставили ни единого шанса соперницам и забрали партию со счетом 6:1.

Исход матча решился на супер тай-брейке, который выдался невероятно зрелищным. Макарова и Носкова захватили инициативу и сделали несколько брейков. Но Гозаль и Екатерине удалось отыграть четыре очка подряд и сделать счет 6:8. Но два удачных розыгрыша, решающую партию, а с ней и матч оставили за собой Екатерина Макарова и Линда Носкова.

Еще одна казахстанская пара – Аружан Сагандыкова и Сандугаш Кенжибаева – уступила Берфу Чингиз (Турция)/Екатерина Рейнгольд (Россия) – 1:6, 0:6.

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