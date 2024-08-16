Жибек Куламбаева вышла в четвертьфинал турнира в Сербии

Жибек Куламбаева продолжает свое успешное выступление на турнира серии ITF W75 в Сербии, сообщает Zakon.kz.

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В третьем круге казахстанка уверенно разобралась с француженкой Сарой Цакаревич со счетом 6:1, 6:3. За выход в полуфинал турнира Жибек 16 августа предстоит сыграть со второй ракеткой соревнования, хорваткой Теной Лукас.

Ранее во втором круге Куламбаева обыграла седьмую ракетку соревнования канадку Карсон Бренстин (306 WTA) со счетом 3:6, 6:1, 6:3.