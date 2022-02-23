«Плохая идея» – что можно и нельзя делать после контакта с больным COVID-19

В интервью радио Sputnik автор Telegram-канала «Доктор Павлова» отметила, что после общения с любым человеком, у которого были симптомы простудного заболевания (грипп и другие ОРВИ), следует соблюдать меры предосторожности.

Если вы были в контакте с больным человеком (с диагнозом COVID-19 или с признаками ОРВИ. – Прим. ред.), то пойти на спортивное занятие – это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. Зухра Павлова

По ее словам, «любая хорошая спортивная нагрузка – это кратковременное, но все же снижение иммунного статуса».

В такой ситуации вирусная инфекция (которой вы могли заразиться во время общения. – Прим. ред.) почувствует себя уверенно и сможет больше вреда нанести здоровью. Зухра Павлова

Тем, кто, несмотря на угрозу заболеть коронавирусной инфекцией, не хочет прерывать занятия спортом, врач-эндокринолог порекомендовала хотя бы снизить нагрузку.

Если человек контактировал с заболевшим, то нужно оставить только умеренную физическую нагрузку. То есть погулять на свежем воздухе – это хорошая идея. Позаниматься в спортзале – это плохая идея. Зухра Павлова

Вакцинация, как напомнила врач, – лучший способ сформировать иммунитет к КВИ. Прививка кардинально снижает риски для здоровья, хотя и не дает стопроцентной защиты от заражения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.