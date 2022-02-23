Лучший клуб мира выиграл первый матч стадии 1/8 финала ЛЧ

Поединок в рамках 1/8 финала ЛЧ между «Челси» и «Лиллем» закончился со счетом 2:0 в пользу аристократов. Болельщики, заполнившие «Стэмфорд Бридж», уже на 8-й минуте игры аплодировали своему футболисту Каю Хаверцу, который вывел вперед хозяев поля. Вскоре Кристиан Пулишич увеличил преимущество лондонского клуба.

Фото: Instagram/vlahovicdusan

В другом матче игрового дня итальянский «Ювентус» и «Вильярреал» из Испании не смогли выявить сильнейшего – 1:1. Игра запомнилась историческим рекордом Лиги чемпионов. Его автором стал Душан Влахович. Он забил самый быстрый и дебютный гол в истории Лиги чемпионов. Форвард поразил испанские ворота на 32-й секунде встречи – 1:0. Гости восстановили равновесие во втором тайме благодаря усилиям полузащитника Дани Парехо.

Ответные матчи пройдут 16 марта.

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