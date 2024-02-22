Лига чемпионов. 1/8 финала: итоги матчей "Барселона" – "Наполи", "Порту" – "Арсенал"

В ночь со среды на четверг прошла первая встреча между коллективами за право попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов. Так, "Порту" встретился с лондонским "Арсеналом", а в Неаполе "Наполи" сыграла против "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

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Итальянский "Наполи" и испанская "Барселона" сыграли на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер (Германия). В то же время "Порту" и английский "Арсенал" встретились на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия). В качестве главного арбитра этого матча выступил Сердар Гёзюбююк (Нидерланды). Счет игры 0:0.

А нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски открыл счет на 60-й минуте: в штрафной получил пас от Педри, сместился чуть ближе к центру и из-под защитников пробил низом точно в ближний угол. На 75-й минуте Виктор Осимхен в штрафной спиной получил пас, развернул Иньиго Мартинеса и низом катнул мяч в дальний нижний угол. Таким образом, счет встречи "Наполи" – "Барселона" 1:1.

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