Депутат Смышляева: Нулевая ставка утильсбора откроет дорогу в страну для зарубежного автохлама

Производство автомобилей в Казахстане есть, и мы все в этом убедились. Вся страна глазами современных медиа увидела и масштабы индустрии, и уровень локализации. За очень короткий для экономики период фактически сформировалась целая отрасль. И ее нужно развивать. Только производство дает мультипликативный эффект: рабочие места, налоги, развитие кадров и т.д. Уже сегодня вокруг заводов формируется образовательная среда, растет малый бизнес, развивается сфера услуг. Депутата Мажилиса Парламента Екатерина Смышляева

Депутаты на месте изучали ситуацию с автопроизводством. Это был ответ на критику об отсутствии автопроизводства в стране. По этой причине один из блогеров предложил обнулить ставку утильсбора.

Если бы господин Бокаев приехал на автозаводы в Костанае и Алматы, он смог бы сам убедиться в этом. Те, кто выступает с предложениями по обнулению ставки утильсбора, по сути, играют на руку российским автопроизводителям и автопроизводителям других стран. Обнулим ставку, закроем наши автозаводы – тем самым мы лишь расчистим дорогу для ввоза в страну старых машин от соседей и будем поддерживать чужую экономику. Не говоря о безопасности и экологии. Мы это уже проходили. Екатерина Смышляева

По ее словам, нужны выверенные и сбалансированные решения. Ставку утильсбора надо существенно снизить и сделать разумной. Тогда качественные недорогие зарубежные авто станут доступными для населения.

Одновременно мы сможем стимулировать развитие отечественного автопрома через повышение потребительского спроса на его продукцию. К примеру, средства от утильсбора могут быть направлены на удешевление автокредитования для населения на автомобили казахстанской сборки. То есть деньги, полученные от людей, будут возвращаться людям. Екатерина Смышляева

По словам депутата, подобный механизм заработает только при условии, что на казахстанских автопроизводствах будет налажен выпуск бюджетных авто в достаточных объемах.