#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.22
519.14
5.64
Общество

Почему ИИ не отменяет ответственности: мнение депутата Смышляевой

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 14:43 Фото: unsplash
Депутат Екатерина Смышляева 3 марта 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала высказывание коллеги, что искусственный интеллект приводит к потере способности критически мыслить, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Даулет Мукаев считает, что использование ИИ приводит к деградации интеллектуального потенциала человека, к потере способности думать и анализировать. По его мнению, это касается как школьников и студентов, так и чиновников.

Однако, по мнению депутата Екатерины Смышляевой, связи между искусственным интеллектом и ленью нет.

"Сегодня это не лень, а больше интерес: все хотят попробовать новые инструменты. В будущем, возможно, начнется этап, когда ИИ станет полноценным помощником. Но это может сыграть злую шутку с нашими когнитивными навыками. Если постоянно кто-то что-то делает за нас, есть риск деградации. Помните мультфильм про "Нехочуху"? Так вот, это реальный риск. Поэтому важно пересмотреть требования к компетенциям людей. Ведь информация, которую выдает ИИ, может быть устаревшей, недостоверной или неполной. Он может сделать неправильные выводы. Попробуйте задать ему 10-15 вопросов на одну и ту же тему – и поймете, что он не всегда копает глубоко. У него огромный объем данных, но они не всегда правильно фильтруются", – озвучила депутат. 

Она подчеркнула, что поэтому роль человека остается ключевой. 

"Даже если ИИ сгенерировал отличную аналитику, ответственность за принятие решения всегда останется за человеком. Нужно проверять информацию, критически ее оценивать, уточнять источники и следить за актуальностью данных", – дополнила Екатерина Смышляева. 

Ранее в Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
В Атырау проходит выездное заседание по обсуждению новых направлений развития науки
Общество
15:02, Сегодня
В Атырау проходит выездное заседание по обсуждению новых направлений развития науки
Мартовские морозы: резкое похолодание грозит Алматы и Шымкенту
Общество
15:01, Сегодня
Мартовские морозы: резкое похолодание грозит Алматы и Шымкенту
Динара Закиева сделала заявление касательно алматинского детского дома №1
Общество
14:13, Сегодня
Динара Закиева сделала заявление касательно алматинского детского дома №1
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: