Почему ИИ не отменяет ответственности: мнение депутата Смышляевой

Депутат Екатерина Смышляева 3 марта 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала высказывание коллеги, что искусственный интеллект приводит к потере способности критически мыслить, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Даулет Мукаев считает, что использование ИИ приводит к деградации интеллектуального потенциала человека, к потере способности думать и анализировать. По его мнению, это касается как школьников и студентов, так и чиновников.

Однако, по мнению депутата Екатерины Смышляевой, связи между искусственным интеллектом и ленью нет.

"Сегодня это не лень, а больше интерес: все хотят попробовать новые инструменты. В будущем, возможно, начнется этап, когда ИИ станет полноценным помощником. Но это может сыграть злую шутку с нашими когнитивными навыками. Если постоянно кто-то что-то делает за нас, есть риск деградации. Помните мультфильм про "Нехочуху"? Так вот, это реальный риск. Поэтому важно пересмотреть требования к компетенциям людей. Ведь информация, которую выдает ИИ, может быть устаревшей, недостоверной или неполной. Он может сделать неправильные выводы. Попробуйте задать ему 10-15 вопросов на одну и ту же тему – и поймете, что он не всегда копает глубоко. У него огромный объем данных, но они не всегда правильно фильтруются", – озвучила депутат.

Она подчеркнула, что поэтому роль человека остается ключевой.

"Даже если ИИ сгенерировал отличную аналитику, ответственность за принятие решения всегда останется за человеком. Нужно проверять информацию, критически ее оценивать, уточнять источники и следить за актуальностью данных", – дополнила Екатерина Смышляева.

Ранее в Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте.

