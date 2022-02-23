25 февраля истекает срок уплаты налогов и платежей за четвертый квартал

Так, до 25 февраля 2022 года (то есть до конца дня 24 февраля) необходимо уплатить ИПН с доходов, выплаченных в январе 2022 года:

предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 НК);

иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 НК).

Кроме того, необходимо уплатить следующие налоги и платежи:

КПН, авансовые платежи за февраль 2022 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в январе 2022 года;

КПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в январе 2022 года (доходы по п. 1 ст.645 НК);

с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК);

ИПН, удержанный у источника выплаты:

с доходов, выплаченных в январе 2022 года (доходы по пп. 1) - 12) и 17) ст. 321 НК);

с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК);

ИПН с доходов, выплаченных в январе 2022 года:

физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющихся работодателями (доходы по п. 3 ст.655 НК);

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за январь 2022 года;

КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 4 квартал 2021 года;

НДС:

за 4 квартал 2021 года;

по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в январе 2022 года;

Рентный налог на экспорт за 4 квартал 2021 года;

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 4 квартал 2021 года;

Налог на добычу полезных ископаемых за 4 квартал 2021 года;

Роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 4 квартал 2021 года;

Текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме за 4 квартал 2021 года;

Социальный налог за январь 2022 года;

Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2022 года;

Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2022 года;

Налог на игорный бизнес за 4 квартал 2021 года;

КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 2 полугодие 2021 года;

Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 2 полугодие 2021 года.

Плата за пользование земельными участками:

текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2022 года;

физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности в случае, если земельный участок находился на праве первичного возмездного землепользования на дату начала налогового периода или договор временного возмездного землепользования заключен в период с 1 января по 25 февраля 2022 года включительно;

при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в январе 2022 года;

годовая сумма платы недропользователей в случае действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2022 года и до окончания 2022 года, или при получении лицензии до 1 февраля 2022 года включительно;

сумма платы за фактический период действия лицензии, если на 1 февраля известно, что ее срок истекает в 2022 году;

сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если ее срок истек в 4 квартале 2021 года.

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 4 квартал 2021 года.

Плата за эмиссии в окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за 4 квартал 2021 года.

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в январе 2022 года.

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за февраль 2022 года.

Обязательные пенсионные взносы:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в январе 2022 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в январе 2022 года;

уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в январе 2022 года;

уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в январе 2022 года доходам:

- по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

- от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

- от работы за пределами РК.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в январе 2022 года.

Социальные отчисления за январь 2022 года.

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в январе 2022 года.

Взносы на ОСМС:

удержанные из доходов, выплаченных работникам и физическим лицам по договорам ГПХ в январе 2022 года;

уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в январе 2022 года;

уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных доходов в январе 2022 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.