25 февраля истекает срок уплаты налогов и платежей за четвертый квартал
Так, до 25 февраля 2022 года (то есть до конца дня 24 февраля) необходимо уплатить ИПН с доходов, выплаченных в январе 2022 года:
предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 НК);
иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 НК).
Кроме того, необходимо уплатить следующие налоги и платежи:
КПН, авансовые платежи за февраль 2022 года;
КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в январе 2022 года;
КПН, удержанный у источника выплаты:
с доходов нерезидента начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в январе 2022 года (доходы по п. 1 ст.645 НК);
с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК);
ИПН, удержанный у источника выплаты:
с доходов, выплаченных в январе 2022 года (доходы по пп. 1) - 12) и 17) ст. 321 НК);
с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК);
ИПН с доходов, выплаченных в январе 2022 года:
физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющихся работодателями (доходы по п. 3 ст.655 НК);
ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за январь 2022 года;
КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 4 квартал 2021 года;
за 4 квартал 2021 года;
по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в январе 2022 года;
Рентный налог на экспорт за 4 квартал 2021 года;
Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 4 квартал 2021 года;
Налог на добычу полезных ископаемых за 4 квартал 2021 года;
Роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 4 квартал 2021 года;
Текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме за 4 квартал 2021 года;
Социальный налог за январь 2022 года;
Земельный налог, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2022 года;
Налог на имущество, текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2022 года;
Налог на игорный бизнес за 4 квартал 2021 года;
КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 2 полугодие 2021 года;
Социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 2 полугодие 2021 года.
Плата за пользование земельными участками:
текущий платеж по сроку не позднее 25 февраля 2022 года;
физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности в случае, если земельный участок находился на праве первичного возмездного землепользования на дату начала налогового периода или договор временного возмездного землепользования заключен в период с 1 января по 25 февраля 2022 года включительно;
при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в январе 2022 года;
годовая сумма платы недропользователей в случае действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2022 года и до окончания 2022 года, или при получении лицензии до 1 февраля 2022 года включительно;
сумма платы за фактический период действия лицензии, если на 1 февраля известно, что ее срок истекает в 2022 году;
сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если ее срок истек в 4 квартале 2021 года.
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 4 квартал 2021 года.
Плата за эмиссии в окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за 4 квартал 2021 года.
Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в январе 2022 года.
Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за февраль 2022 года.
Обязательные пенсионные взносы:
удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в январе 2022 года;
уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в январе 2022 года;
уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в январе 2022 года;
уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в январе 2022 года доходам:
- по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
- от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;
- от работы за пределами РК.
Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в январе 2022 года.
Социальные отчисления за январь 2022 года.
Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в январе 2022 года.
удержанные из доходов, выплаченных работникам и физическим лицам по договорам ГПХ в январе 2022 года;
уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в январе 2022 года;
уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных доходов в январе 2022 года.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.