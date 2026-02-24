#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Финансы

Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 февраля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 12:43 Фото: freepik
В Казахстане 24 и 25 февраля истекает срок уплаты налогов и платежей за четвертый квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:

За февраль 2026 года:

  • авансовые платежи по КПН;
  • плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За январь 2026 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы (ОПВ); ОПВР; ОППВ;
  • Соцотчисления;
  • ООСМС; ВОСМС.

Текущие платежи за 2026 год:

  • по налогу на имущество;
  • плате за пользование земельными участками.

За 4-й квартал 2025 года:

  • КПН/ ИПН по СНР розничного налога;
  • НДС;
  • рентный налог на экспорт;
  • НДПИ;
  • платеж по возмещению исторических затрат;
  • налог на игорный бизнес;
  • платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников.

За второе полугодие 2025 года:

  • КПН/ИПН;
  • социальный налог по упрощенной декларации.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Курс доллара снизился на торгах 24 февраля
15:40, 24 февраля 2026
Курс доллара снизился на торгах 24 февраля
Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 сентября
10:10, 23 сентября 2025
Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 сентября
Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля
11:24, 23 апреля 2025
Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: