Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 февраля

В Казахстане 24 и 25 февраля истекает срок уплаты налогов и платежей за четвертый квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:
За февраль 2026 года:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За январь 2026 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- социальный налог;
- единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ); ОПВР; ОППВ;
- Соцотчисления;
- ООСМС; ВОСМС.
Текущие платежи за 2026 год:
- по налогу на имущество;
- плате за пользование земельными участками.
За 4-й квартал 2025 года:
- КПН/ ИПН по СНР розничного налога;
- НДС;
- рентный налог на экспорт;
- НДПИ;
- платеж по возмещению исторических затрат;
- налог на игорный бизнес;
- платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников.
За второе полугодие 2025 года:
- КПН/ИПН;
- социальный налог по упрощенной декларации.
