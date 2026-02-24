Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 февраля

В Казахстане 24 и 25 февраля истекает срок уплаты налогов и платежей за четвертый квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить: За февраль 2026 года: авансовые платежи по КПН;

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. За январь 2026 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

социальный налог;

единый платеж;

обязательные пенсионные взносы (ОПВ); ОПВР; ОППВ;

Соцотчисления;

ООСМС; ВОСМС. Текущие платежи за 2026 год: по налогу на имущество;

плате за пользование земельными участками. За 4-й квартал 2025 года: КПН/ ИПН по СНР розничного налога;

НДС;

рентный налог на экспорт;

НДПИ;

платеж по возмещению исторических затрат;

налог на игорный бизнес;

платы за цифровой майнинг, за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными ресурсами поверхностных источников. За второе полугодие 2025 года: КПН/ИПН;

социальный налог по упрощенной декларации.

