Parimatch поздравляет «Челси» с завоеванием титула чемпиона мира

Новый титул дополнил внушительную коллекцию трофеев «Челси» за последний год, среди которых победа в чемпионате Европы против «Манчестер Сити» в мае прошлого года в Порту.

Parimatch невероятно гордится чемпионством «Челси» и отмечает уникальный стиль, целеустремленность и харизму клуба — качества, которые стали решающими для выбора партнера.

Смотрите видео, чтобы прочувствовать весь драйв сотрудничества Parimatch и «Челси»:

В ближайшее время «Челси» примет участие в двух крупных английских национальных турнирах. 27 февраля мужская команда клуба сыграет с «Ливерпулем» в финале Кубка Лиги, а женская команда будет стремиться выиграть Кубок Лиги против «Манчестер Сити» 5 марта.

Parimatch болеет за «Челси» и уверен, что сильная воля к победе принесет клубу новые успехи в оставшейся части сезона.

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