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Спорт

"Челси" хочет получить от спонсоров 100 млн фунтов после триумфа на КЧМ-2025

Футбол Призовые Деньги, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 16:30 Фото: Instagram/chelseafc
Администрация английского футбольного клуба "Челси" и его игроки желают сполна воспользоваться своим успехом после победы на клубном чемпионате мира, сообщает Zakon.kz.

По информации The Telegraph, "аристократы" уже получили 84,5 млн фунтов стерлингов призовых денег за титул КЧМ-2025.

А каждый игрок "Челси" получит по 350 000 фунтов в качестве бонуса за победу на американском турнире. 

Став лучшей футбольной командой мира, "лондонцы" хотят подписать контракт с крупными спонсорами, минимум на 100 миллионов фунтов стерлингов с размещением рекламы на своих майках.

Как известно, 14 июля подопечные Энцо Марески разгромили ПСЖ (3:0) и стали победителями КЧМ-2025. Полузащитник "синих" Коул Палмер, оформивший дубль в финале, стал лучшим игроком этих соревнований.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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