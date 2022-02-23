Пулю вытащили из грудной клетки подростка в Мангистау

Об этом в соцсетях сообщил известный казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев.

Он сообщил, что 19 февраля в приемный покой областной детской больницы Мангистау был доставлен 16-летний подросток с пулевым ранением в грудную клетку. По словам сопровождающих, подросток по неосторожности получил ранение в одном из аттракционов (тир), находящимся в парке «Акбота».

После полного обследования 22 февраля врачи детской больницы провели сложнейшую операцию по извлечению инородного предмета из грудной клетки подростка. Азамат Сарсенбаев

По словам врачей, операция длилась примерно 40 минут.

Благодаря современному оборудованию эндоскопии в стенах детской больницы, им (врачам. - Прим. ред.) удалось провести сложную операцию без существенных проблем, в противном случае, врачи сетуют, что им бы пришлось вскрывать грудную клетку для того, что бы вытащить инородное тело. В настоящий момент подросток чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Азамат Сарсенбаев

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции.