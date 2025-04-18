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Мир

Подросток три месяца проходил с пулей в груди из-за неосторожности отца

Выстрел, оружие, несчастный случай, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 00:40 Фото: pixabay
В Иркутской области (Россия) 11-летний мальчик пожаловался на боли в позвоночнике, после чего мама повела его в больницу. Врачи нашли у ребенка в грудной клетке пулю от травматического пистолета, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Вечерняя Москва, пострадавший третьеклассник, проживающий с родителями и младшим братом, часто болеет. Мать привезла его в больницу, где врачи, проводя рентген, заметили в грудной клетке мальчика инородный предмет.

Как выяснилось, это была пуля от травматического оружия. Медики уведомили о находке сотрудников полиции. Выяснилось, что его отец принес оружие домой, напился и случайно выстрелил в своего сына. Испугавшись последствий, родитель попросил ребенка никому не рассказывать о случившемся.

Мать ребенка подтвердила слова мальчика. Она пояснила, что услышала громкий хлопок на кухне, где находились муж и сын. Когда женщина вошла в комнату, супруг заявил, что все в порядке, однако мальчик выглядел напуганным. Сейчас мальчику провели операцию, а с горе-отцом разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что американка ради нового мужа замучила своего ребенка до смерти.

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Аксинья Титова
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