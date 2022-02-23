Тарифы на коммунальные услуги для акмолинцев не повысятся до 1 июля

По данным управления внутренней политики области, с этого года наряду с предотвращением необоснованного роста цен и тарифов был принят новый закон, направленный на повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и усиление контроля исполнения тарифных смет.

Субъект естественной монополии, социально значимые общественные субъекты и цены находятся на уровне декабрьских цен для населения. В настоящее время цены на коммунальные услуги стабильны. Провели анализ, чтобы сдержать их рост. По результатам данного анализа выявлены нарушения по 36 услугам из 24 субъектов, введен компенсирующий тариф на сумму 1 миллиард 24 миллиона тенге, - рассказал спикер.

В настоящее время департамент регулирует 74 субъектов естественных монополий, которые представляют 145 регулируемых услуг, среди них теплоснабжение, передача электрической энергии, водоснабжение и водоотведение, транспортировка сжиженного газа и другие.

За 2021 год департаментом возбуждено 75 административных дел, из которых 3 административных дела возбуждено по итогам проверки. По результатам рассмотрения 75 административных дел на субъектов естественных монополий наложены штрафы на сумму 65 723 888 тенге (100%), - добавил Азамат Сабыржан.

К слову, действующие тарифы на коммунальные услуги для населения останутся неизменными до 1 июля текущего года в связи с введенным мораторием.