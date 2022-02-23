12:14 23.02.2022
Тарифы на коммунальные услуги для акмолинцев не повысятся до 1 июля
Фото: управление внутренней политики Акмолинской области
В Акмолинской области полным ходом реализуются меры по недопущению необоснованного роста тарифов на коммунальные тарифы. Об этом на брифинге региональной службы коммуникации сообщил руководитель областного департамента регулирования естественных монополий Азамат Сабыржан.
По данным управления внутренней политики области, с этого года наряду с предотвращением необоснованного роста цен и тарифов был принят новый закон, направленный на повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий и усиление контроля исполнения тарифных смет.
Субъект естественной монополии, социально значимые общественные субъекты и цены находятся на уровне декабрьских цен для населения. В настоящее время цены на коммунальные услуги стабильны. Провели анализ, чтобы сдержать их рост. По результатам данного анализа выявлены нарушения по 36 услугам из 24 субъектов, введен компенсирующий тариф на сумму 1 миллиард 24 миллиона тенге, - рассказал спикер.
В настоящее время департамент регулирует 74 субъектов естественных монополий, которые представляют 145 регулируемых услуг, среди них теплоснабжение, передача электрической энергии, водоснабжение и водоотведение, транспортировка сжиженного газа и другие.
За 2021 год департаментом возбуждено 75 административных дел, из которых 3 административных дела возбуждено по итогам проверки. По результатам рассмотрения 75 административных дел на субъектов естественных монополий наложены штрафы на сумму 65 723 888 тенге (100%), - добавил Азамат Сабыржан.
К слову, действующие тарифы на коммунальные услуги для населения останутся неизменными до 1 июля текущего года в связи с введенным мораторием.