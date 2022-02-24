Я внешне не подхожу под стандарты программиста – Дана Ерланова

Алматинка Дана Ерланова увлеклась программированием в девятом классе, когда занятия в кружке робототехники потребовали от нее новых знаний и умений.

Робототехникой тогда больше увлекались мальчики, но для нас, девочек, это также было мотивационно. Мы с одной девушкой разработали «умную таблетницу». Она работала с мобильным приложением, которое напоминало о времени принятия медикаментов.

Дана вспоминает, что ей не раз пришлось столкнуться с предвзятым мнением на свой счет со стороны преподавателей. Активность и целеустремленность победила – Дана получила образование, поработала в Москве и Минске, открыла курсы программирования в родном Алматы. Тем не менее «нетипичная» внешность иногда мешает преподавателю в общении с учениками.

Я внешне не подхожу под стандарты программиста: все привыкли, что программист – это взрослый дядя в очках. На наших курсах мы сталкиваемся с эйджизмом. В моей команде преподают молодые специалисты, которые также работают программистами и айтишниками в различных компаниях. Возраст преподавателей смущает учеников, они считают, что если наставник молод, то он ничему не сможет научить. На самом деле, программирование обновляется, становится моложе, а для студентов это отличная возможность учиться у тех, кто уже получил какие-то практические знания. Дана Ерланова

Фото: Instagram/ yerlandana

Я преподавала в Минске и в Москве. Там ученики более открытые, они задают много вопросов. Обучать детей в Казахстане сложновато. Они привыкли, что учитель – главный человек, чьи требования необходимо беспрекословно выполнять, а не помощник и наставник.

Основываясь на опыте преподавания в Минске и в Москве, Дана отмечает, что обучать детей кодингу в Казахстане сложнее. Они довольно застенчивые, не всегда готовы задавать вопросы, уточнять непонятные моменты, общаться с преподавателем.

Дана отмечает, что отношение к программированию у многих казахстанцев весьма предвзятое, как и к любой другой отрасли, привносящей в общество что-то новое, непривычное. Программист же считает, что это развивающаяся быстрыми темпами сфера, которая лежит в основе всех технологий.