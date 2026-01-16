Мощный день для денег и карьеры: что сулит новолуние 18 января
Фото: pixabay
Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, чем будет особенно предстоящее воскресенье – 18 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, это будет новолуние в Козероге – мощное время для четких приоритетов, карьерного роста и финансового планирования. Кроме того, в эти дни формируется редкий парад планет.
"Благоприятно для постановки долгосрочных задач, создания четких планов, отказа от вредных привычек, укрепления здоровья и повышения ответственности, особенно в сферах, связанных с работой, а не с романтикой", – отметила астролог в своем Telegram-канале.
Как указывает Елена Негрей, 18 января основные энергии парада планет в Козероге настроены на:
- Дисциплину и структуру: призывают к порядку, четким шагам и отказу от иллюзий, фокусу на реальных ресурсах.
- Карьеру и финансы: идеально для постановки целей по продвижению по службе и улучшению благосостояния.
- Достижение целей: время для превращения испытаний в возможности.
- Здоровье: благоприятно для начала аскез, отказа от вредных привычек, занятий спортом и здорового образа жизни.
Астролог рекомендует в этот день планировать: определить приоритеты, создать реалистичный план действий и наметить этапы. А также:
- Брать на себя ответственность: принимать "удары" судьбы и делать выводы.
- Ставить границы: говорить "нет" тому, что мешает росту.
- Отказаться от лишнего: избавиться от старых привычек и иллюзий, выбросив из жизни все, что мешает развитию.
19 января тоже особенный день, но для верующих, – Крещение Господне. Но и в этот день в народе есть свои приметы и поверья. Как его провести правильно, читайте здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript