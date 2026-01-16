#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
510.95
594.49
6.5
Советы

Мощный день для денег и карьеры: что сулит новолуние 18 января

карты астролога, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 11:47 Фото: pixabay
Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, чем будет особенно предстоящее воскресенье – 18 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это будет новолуние в Козероге – мощное время для четких приоритетов, карьерного роста и финансового планирования. Кроме того, в эти дни формируется редкий парад планет.

"Благоприятно для постановки долгосрочных задач, создания четких планов, отказа от вредных привычек, укрепления здоровья и повышения ответственности, особенно в сферах, связанных с работой, а не с романтикой", – отметила астролог в своем Telegram-канале.

Как указывает Елена Негрей, 18 января основные энергии парада планет в Козероге настроены на:

  • Дисциплину и структуру: призывают к порядку, четким шагам и отказу от иллюзий, фокусу на реальных ресурсах.
  • Карьеру и финансы: идеально для постановки целей по продвижению по службе и улучшению благосостояния.
  • Достижение целей: время для превращения испытаний в возможности.
  • Здоровье: благоприятно для начала аскез, отказа от вредных привычек, занятий спортом и здорового образа жизни.

Астролог рекомендует в этот день планировать: определить приоритеты, создать реалистичный план действий и наметить этапы. А также:

  • Брать на себя ответственность: принимать "удары" судьбы и делать выводы.
  • Ставить границы: говорить "нет" тому, что мешает росту.
  • Отказаться от лишнего: избавиться от старых привычек и иллюзий, выбросив из жизни все, что мешает развитию.

19 января тоже особенный день, но для верующих, – Крещение Господне. Но и в этот день в народе есть свои приметы и поверья. Как его провести правильно, читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Прогноз астролога на 29 декабря – 4 января: когда лучше ничего не делать, чтобы не рисковать
13:15, 29 декабря 2025
Прогноз астролога на 29 декабря – 4 января: когда лучше ничего не делать, чтобы не рисковать
Что нас ждет в последние дни декабря 2025 года: советы астролога
11:40, 22 декабря 2025
Что нас ждет в последние дни декабря 2025 года: советы астролога
Неделя испытаний и решений: астролог предостерегла и дала советы
10:37, 15 декабря 2025
Неделя испытаний и решений: астролог предостерегла и дала советы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: