Мощный день для денег и карьеры: что сулит новолуние 18 января

Российский астролог, основатель Высшей международной школы астрологии Елена Негрей рассказала, чем будет особенно предстоящее воскресенье – 18 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это будет новолуние в Козероге – мощное время для четких приоритетов, карьерного роста и финансового планирования. Кроме того, в эти дни формируется редкий парад планет.



"Благоприятно для постановки долгосрочных задач, создания четких планов, отказа от вредных привычек, укрепления здоровья и повышения ответственности, особенно в сферах, связанных с работой, а не с романтикой", – отметила астролог в своем Telegram-канале.

Как указывает Елена Негрей, 18 января основные энергии парада планет в Козероге настроены на:

Дисциплину и структуру: призывают к порядку, четким шагам и отказу от иллюзий, фокусу на реальных ресурсах.

Карьеру и финансы: идеально для постановки целей по продвижению по службе и улучшению благосостояния.

Достижение целей: время для превращения испытаний в возможности.

Здоровье: благоприятно для начала аскез, отказа от вредных привычек, занятий спортом и здорового образа жизни.

Астролог рекомендует в этот день планировать: определить приоритеты, создать реалистичный план действий и наметить этапы. А также:

Брать на себя ответственность: принимать "удары" судьбы и делать выводы.

Ставить границы: говорить "нет" тому, что мешает росту.

Отказаться от лишнего: избавиться от старых привычек и иллюзий, выбросив из жизни все, что мешает развитию.

