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Законодательство РК
12:51 23.02.2022

Большинство казахстанских предприятий рассчитываются с зарубежными партнерами рублем

большинство казахстанских предприятий рассчитываются рублями Фото: pixabay
Директор Департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов рассказал об итогах опроса предприятий реального сектора экономики за IV квартал 2021 года, сообщает Zakon.kz.
Итоги опроса предприятий реального сектора демонстрируют улучшение ситуации со спросом на готовую продукцию во всех отраслях, кроме строительства. Показатель спроса в транспорте перешел в позитивную зону, показатель в строительстве по-прежнему ниже отметки 50, хотя значение его улучшилось. Директор департамента Нацбанка Жандос Шаймарданов

По его словам, в первом квартале 2022 года ожидается улучшение ситуации со спросом во всех рассматриваемых отраслях, кроме сельского хозяйства.

Ускорение темпов роста цен на сырье, материалы и на готовую продукцию в IV квартале 2021 года было отмечено во всех отраслях. В I квартале 2022 года ожидается торможение темпов роста цен на сырье, материалы и готовую продукцию.

Уровень загрузки производственных мощностей в целом по экономике практически не изменился, снизившись в сельском хозяйстве и незначительно увеличившись в строительстве и торговле.

Наиболее высокий уровень сохраняется в горнодобывающей отрасли (61,3%), низкий – в транспорте и строительстве (52,2% и 52,0%).

Жандос Шаймарданов отметил, что по-прежнему сохраняется высокий уровень значимости конкуренции. Наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 41,5% предприятий ощущают ее влияние на свой бизнес. Наименьшая доля отмечена в горнодобывающей промышленности (14,8%).

Основной валютой, используемой в расчетах с зарубежными партнерами, остается российский рубль. В обрабатывающей промышленности рубль используют 64,9% предприятий, в торговле – 56,5%. Доллар США доминирует только в горнодобывающей промышленности (59,6%).Директор департамента Нацбанка Жандос Шаймарданов

Всего в опросе приняли участие более 2,6 тысячи предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования.

Лариса Черненко
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