Большинство казахстанских предприятий рассчитываются с зарубежными партнерами рублем

Итоги опроса предприятий реального сектора демонстрируют улучшение ситуации со спросом на готовую продукцию во всех отраслях, кроме строительства. Показатель спроса в транспорте перешел в позитивную зону, показатель в строительстве по-прежнему ниже отметки 50, хотя значение его улучшилось. Директор департамента Нацбанка Жандос Шаймарданов

По его словам, в первом квартале 2022 года ожидается улучшение ситуации со спросом во всех рассматриваемых отраслях, кроме сельского хозяйства.

Ускорение темпов роста цен на сырье, материалы и на готовую продукцию в IV квартале 2021 года было отмечено во всех отраслях. В I квартале 2022 года ожидается торможение темпов роста цен на сырье, материалы и готовую продукцию.

Уровень загрузки производственных мощностей в целом по экономике практически не изменился, снизившись в сельском хозяйстве и незначительно увеличившись в строительстве и торговле.

Наиболее высокий уровень сохраняется в горнодобывающей отрасли (61,3%), низкий – в транспорте и строительстве (52,2% и 52,0%).

Жандос Шаймарданов отметил, что по-прежнему сохраняется высокий уровень значимости конкуренции. Наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 41,5% предприятий ощущают ее влияние на свой бизнес. Наименьшая доля отмечена в горнодобывающей промышленности (14,8%).

Основной валютой, используемой в расчетах с зарубежными партнерами, остается российский рубль. В обрабатывающей промышленности рубль используют 64,9% предприятий, в торговле – 56,5%. Доллар США доминирует только в горнодобывающей промышленности (59,6%). Директор департамента Нацбанка Жандос Шаймарданов

Всего в опросе приняли участие более 2,6 тысячи предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования.