Кредиты, налоги и слабый тенге: как все это отразилось на деятельности казахстанских предприятий

Нацбанк поделился результатами опроса предприятий реального сектора экономики за первый квартал 2025 года. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Согласно результатам опроса Нацбанка, в первом квартале 2025 года доля предприятий обратившихся за кредитом в банк снизилась по сравнению с четвертым кварталом 2024 года до 18,4% (20,7% в четвертом квартале 2024 года), 17,6% предприятий получили кредит (или 95,7% от числа обратившихся за кредитом). Доля отказов в кредитовании составила 0,8% от общего количества участников опроса (4,3% от числа обратившихся за кредитом).

В опросе отмечается, что в первом квартале 2025 года оценки предприятий относительно ценовых (уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий) и неценовых (максимальный размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию заемщика, требования к обеспечению) условий кредитования ухудшились, оставаясь по–прежнему в негативной зоне.

"Средние процентные ставки по кредитам, полученным участниками мониторинга, составили 16,9% в тенге и 5,9% в инвалюте (17,1% и 6,2% в предыдущем квартале, соответственно). По мнению предприятий, приемлемая для них процентная ставка по кредитам в тенге составляет 7,3%, а по кредитам в инвалюте – 3,3%". Нацбанк РК

Фото: Национальный банк РК

В целом, у 50,2% предприятий, принявших участие в опросах, долг в первом квартале 2025 года отсутствовал. Большинство респондентов (18,4%) имеют долговую нагрузку в пределах 20%. Среднеарифметическое взвешенное значение долговой нагрузки составило 15%. При этом, подавляющее большинство предприятий (82,2%) привлекали кредит для финансирования оборотных средств (покупка материалов, сырья, полуфабрикатов и т.д.), 10,1% – для покупки основных средств (покупка зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и т.д.). Займы на цели расширение бизнеса и рефинансирования привлекли – 1,9%.

Большинство предприятий используют собственные средства для финансирования основных и оборотных средств (70,6% и 89,5%, соответственно). При этом, снизилась доля предприятий, осуществлявших финансирование основных и оборотных средств за счет займов банков (до 7,6% и 18,1%, соответственно). Доля предприятий не осуществлявших финансирование основных и оборотных средств, увеличилась до 36,9% и 19,9%, соответственно.

Помимо прочего, предприятия обозначили основные препятствия для ведения бизнеса. Основным из них респонденты считают уровень налогового бремени (31,4%), состояние экономики (29,9%) и высокий уровень конкуренции (29,8%).

Важными для предприятий, кроме налогового бремени, состояния экономики и уровня конкуренции, являются такие факторы как нехватка квалифицированных кадров (26,3%), поиск покупателей (24%), сложность получения лицензий/разрешений (18,3%), при этом значимость доступа к финансированию снизилась, сместившись с 8 на 9 место (13,7%). В качестве других препятствий, предприятия указали природные катаклизмы, процентные ставки по займам, санкции в отношении Российской Федерации, геополитическую обстановку в мире.

Геополитика и курсы валют

В опросе уточняется, что в первом квартале 2025 года геополитическая ситуация и санкции в отношении РФ повлияли негативно на деятельность 43,1% предприятий, из которых 7,9% пострадали наиболее значительно. При этом 51,9% предприятий сообщили, что геополитика не оказала никакого влияния, а 5% респондентов дали позитивные оценки.

Также, в первом квартале 2025 года, увеличилось количество предприятий указавших что казахстанский тенге слишком слабый по отношению к другим валютам и указавших на сложность принятия решения из–за неопределенности ситуации. Снизилось количество предприятий испытывающих проблемы с осуществлением денежных расчетов, указавших на проблему логистики и указавших на новые возможности для бизнеса.

Между тем, в первом квартале 2025 года увеличилось негативное влияние на хозяйственную деятельность предприятий изменение курса доллара США и евро. Наибольшее негативное влияние на предприятия – экспортеров и импортеров оказало изменение курса тенге к доллару США и рубля. Наименьшее негативное влияние на свою хозяйственную деятельность предприятия испытывают от изменения курса CNY/KZT и евро.

В документе Нацбанка также указано, что в целом доля устойчивых предприятий за квартал увеличилась до 16,9%, а доля предприятий с критическим финансовым состоянием незначительно снизилась, составив 32,4%. Если смотреть по размерности, то доля предприятий с критическим финансовым состоянием среди малых предприятий значительно больше (38,9%), чем среди средних (25,8%) и крупных (19,5%).

Но во всех отраслях подавляющее большинство предприятий имеют устойчивое или нормальное финансовое состояние. При чем в строительстве устойчивых предприятий больше, чем в других отраслях (33,5%). Предприятий с критическим финансовым состоянием больше в торговле и в операциях с недвижимостью (40,0% и 41,0%, соответственно). Самыми стабильными отраслями остаются водоснабжение и электроснабжение, где доля предприятий с нормальным и устойчивым финансовым состоянием значительно выше других.

Ранее, Zakon.kz сообщал, что в апреле 2025 года деловая активность в стране незначительно возросла. При этом в 9 регионах показатель улучшился, а в 11 показал отрицательный результат.