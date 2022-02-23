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13:15 23.02.2022

Сын Розы Рымбаевой восхитил фанатов образом из сериала «Острые козырьки»

роза рымбаева, сын, образ, острые козырьки, фанаты, реакция Фото: Instagram/aliokapov
Сын Розы Рымбаевой поделился серией фотографий в соцсетях. Фанаты Али Окапова восхитились его образом для фотосессии, передает Zakon.kz.

Снимки, на которых певец и актер предстал в образе из британского криминального драматического сериала «Острые козырьки», Окапов опубликовал в Instagram.

Публикацию он сопроводил цитатой из популярного сериала.

— Вам веселую песню или грустную?

— Грустную.

— Хорошо, но предупреждаю, я разобью вам сердце.

— Уже разбито...

Фанаты Окапова оценили его образ и оставили восторженные комментарии в виде сердечек и огоньков.

  • Брутально!

  • Красавчик!

  • У вас глаза добрые, не похож на хулигана, – написали они.

Но нашлись среди комментаторов и те, кому образ не пришелся по душе.

Также некоторые фанаты сравнили Окапова с Лениным и Джонни Депом.

Динара Халдарова
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