13:15 23.02.2022
Сын Розы Рымбаевой восхитил фанатов образом из сериала «Острые козырьки»
Фото: Instagram/aliokapov
Сын Розы Рымбаевой поделился серией фотографий в соцсетях. Фанаты Али Окапова восхитились его образом для фотосессии, передает Zakon.kz.
Снимки, на которых певец и актер предстал в образе из британского криминального драматического сериала «Острые козырьки», Окапов опубликовал в Instagram.
Публикацию он сопроводил цитатой из популярного сериала.
— Вам веселую песню или грустную?
— Грустную.
— Хорошо, но предупреждаю, я разобью вам сердце.
— Уже разбито...
Фанаты Окапова оценили его образ и оставили восторженные комментарии в виде сердечек и огоньков.
Брутально!
Красавчик!
У вас глаза добрые, не похож на хулигана, – написали они.
Но нашлись среди комментаторов и те, кому образ не пришелся по душе.
Также некоторые фанаты сравнили Окапова с Лениным и Джонни Депом.