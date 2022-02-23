Сын Розы Рымбаевой восхитил фанатов образом из сериала «Острые козырьки»

Снимки, на которых певец и актер предстал в образе из британского криминального драматического сериала «Острые козырьки», Окапов опубликовал в Instagram.

Публикацию он сопроводил цитатой из популярного сериала.

— Вам веселую песню или грустную? — Грустную. — Хорошо, но предупреждаю, я разобью вам сердце. — Уже разбито...

Фанаты Окапова оценили его образ и оставили восторженные комментарии в виде сердечек и огоньков.

Брутально!

Красавчик!

У вас глаза добрые, не похож на хулигана, – написали они.

Но нашлись среди комментаторов и те, кому образ не пришелся по душе.

Также некоторые фанаты сравнили Окапова с Лениным и Джонни Депом.