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Культура и шоу-бизнес

Невестка Розы Рымбаевой опубликовала трендовое видео с сыном

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 03:59 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Невестка казахстанской певицы Розы Рымбаевой и жена ее сына Али Окапова Акерке Буркитбай опубликовала ролик с сыном, который растрогал поклонников, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram Акерке разместила видео, где она с маленьким Зейном появляется в трендовом семейном образе.

В этом видео мама и ребенок показали модное перевоплощение в парные летние наряды цвета листвы. Реакция подписчиков не заставила долго ждать:

  • "Семейная гармония на высшем уровне";
  • "Такие моменты хочется пересматривать снова и снова".

Али Окапов и Акерке Буркитбай – известная пара казахстанского шоу-бизнеса. Они оформили отношения в 2020 году. В феврале 2023 года у них родился сын Зейн, ставший первым внуком Розы Рымбаевой.

Ранее жена Али Окапова поразила соцсети эрудицией.

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Аксинья Титова
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