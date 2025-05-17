Невестка Розы Рымбаевой опубликовала трендовое видео с сыном
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Невестка казахстанской певицы Розы Рымбаевой и жена ее сына Али Окапова Акерке Буркитбай опубликовала ролик с сыном, который растрогал поклонников, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram Акерке разместила видео, где она с маленьким Зейном появляется в трендовом семейном образе.
В этом видео мама и ребенок показали модное перевоплощение в парные летние наряды цвета листвы. Реакция подписчиков не заставила долго ждать:
- "Семейная гармония на высшем уровне";
- "Такие моменты хочется пересматривать снова и снова".
Али Окапов и Акерке Буркитбай – известная пара казахстанского шоу-бизнеса. Они оформили отношения в 2020 году. В феврале 2023 года у них родился сын Зейн, ставший первым внуком Розы Рымбаевой.
Ранее жена Али Окапова поразила соцсети эрудицией.
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